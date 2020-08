HelloFresh op topsnelheid door coronavirus

HelloFresh, de onlineleverancier van maaltijdboxen, is bijzonder tevreden over de gang van zaken en verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar al voor de derde keer.

Consumenten bleken massaal te kiezen voor de HelloFresh-leveringen aan huis. De maaltijdboxen bevatten alle ingrediënten – en het recept - die ze nodig hebben om een of meerdere maaltijden te bereiden. Zo hoefden ze minder naar de supermarkt, konden ze de wachtrijen vermijden en het risico op besmetting vermijden. Het concept van HelloFresh bleek voor veel thuiswerkers ook handig om snel een warme, voedzame maaltijd in elkaar te boksen als alternatief voor een restaurantbezoek.

Het klantenbestand van HelloFresh telt al 4,2 miljoen lijntjes, driekwart meer dan een jaar geleden. Het bedrijf heeft niet alleen nieuwe zieltjes gewonnen, ook het bedrag per bestelling is hoger dan ooit.

De groei van de afgelopen maanden is uitzonderlijk. We zien dat klanten nieuwe gewoontes hebben aangenomen. Ze bestellen meer maaltijden in hun weekmenu doordat ze meer tijd thuis doorbrengen.

‘De groei van de afgelopen maanden is uitzonderlijk. We zien dat klanten nieuwe gewoontes hebben aangenomen. Ze bestellen meer maaltijden in hun weekmenu doordat ze meer tijd thuis doorbrengen’, zegt Dominik Richter, de medeoprichter en CEO van HelloFresh. Ook andere bedrijven uit de sector als Just Eat Takeaway, Delivery Hero en het Belgische Mealhero beleven gouden tijden. ‘Het coronavirus heeft onze turboknop ingeduwd’, klonk het eerder bij Mealhero.

Vollere busjes

HelloFresh is een pionier in de wereld van maaltijdboxen en is nu actief in een tiental landen, waaronder de VS en België. Het kon oorspronkelijk groeien onder de vleugels van het Duitse Rocket Internet, was vorig jaar voor het eerst winstgevend en heeft een beurswaarde van bijna 8 miljard euro.