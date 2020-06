Herstellend Greenyard blijft stevig in het rood

De fruit- en groentegroep plukt de vruchten van haar transformatieplan en kan over het eind maart afgesloten boekjaar 2019/20 duidelijk betere resultaten voorleggen. Netto is er wel nog fors verlies.

Na het dramatische boekjaar 2018/19, waarin Greenyard kreeg af te rekenen met prijsdruk voor verse groenten en fruit, aanvoerproblemen door het extreem warme weer en een listeriabesmetting in Hongarije, stelde het concern een grootscheeps transformatieplan op. Centraal daarbij stonden het verstevigen van commerciƫle relaties (met supermarktgroepen), een hogere efficiƫntie en lagere kosten, en een reeks desinvesteringen om meer te focussen op de kernactiviteiten. Na goed een jaar lijkt dit plan ontegensprekelijk vruchten af te werpen.

In het boekjaar 2019/20 realiseerde Greenyard meer omzet en boekte het concern vooral een hogere brutobedrijfswinst. De omzet kwam 3,8 procent hoger uit op 4.061 miljoen euro. Dat is iets meer dan Greenyard midden april had vooropgesteld.

De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) ging bijna de helft (+48,4%) hoger naar 95,7 miljoen euro. De grootste verbetering was voor Fresh (verse groenten en fruit), waar de winst 73,9 procent hoger schoot. Bij Long Fresh (diepvries) steeg de brutobedrijfswinst met 28,8 procent.

Schuldgraad

Netto blijft het bedrijf wel stevig in het rood. Greenyard leed een verlies van 68 miljoen euro, wat wel aanzienlijk minder is dan in 2018/19 toen het concern 192 miljoen in de min dook. Het verlies van afgelopen boekjaar werd voor 5,4 miljoen euro aangedikt door IFRS 16, de boekhoudkundige post waar de leasingkosten onder vallen.

Greenyard slaagde er ook in zijn schuldgraad aanzienlijk terug te dringen. In maart 2019 bedroeg de schuldgraad nog 7,1, eind maart van dit jaar was dit teruggebracht tot 4,4. De verbetering is onder meer te danken aan een hogere winstgevendheid, de opbrengst uit de verkoop van activiteiten en de hernieuwde focus op cash.