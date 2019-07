Het Leuvense AB InBev-labo waar zelfs de CEO niet binnen kan

Naast het hoofdkantoor van AB InBev in Leuven staat het Gitec: een streng beveiligd labo waar de brouwreus 1.500 biergisten bewaart. Op bezoek op de plek waar AB InBev nieuwe bieren voor de hele wereld maakt.

De onderzoekster moet het twee keer proberen voor het haar lukt om binnen te raken. Eerst moet ze haar duim op de vingerafdruklezer zetten, dan haar pincode ingeven en ten slotte haar badge scannen. Na de drieledige procedure springt het licht op groen en ontgrendelt de deur.

Welkom in de belangrijkste ruimte van het wereldwijde onderzoekscentrum van de brouwreus AB InBev in Leuven. Voor ons zien we een kamertje met drie diepvriezers, die koelen tussen -80 en -196 graden. ‘Maar vier mensen kunnen uit veiligheidsoverwegingen deze kamer binnen. Zelfs voor CEO Carlos Brito gaat de deur niet open’, zegt Luk Daenen, de internationale directeur gisten van AB InBev. Ook hij raakt niet zelfstandig in het kamertje.

Innovatiehart

In de drie koeltoestellen zitten de intussen meer dan 1.500 biergisten die de brouwreus de afgelopen decennia verzamelde. Dat zijn er fors meer dan de 750 die er al waren bij de opening van het onderzoekscentrum in 2006. ‘Elk jaar komen er een paar nieuwe gisten bij’, zegt Daenen. ‘Die creëren we zelf.’ Daarbij krijgt hij hulp van universiteiten uit de hele wereld. Waaronder de KU Leuven.

De nieuwe alcoholvrije bieren smaken beter dan ooit. Maar we blijven nieuwe technieken onderzoeken, want er is nog ruimte voor verbetering. Luk Daenen, directeur gisten AB InBev Jeroen Laenen Directeur productinnovatie AB InBev

Het centrum - voluit Global Innovation and Technology Center (Gitec) - is het kloppende innovatiehart van de Belgisch-Braziliaanse brouwer. In de hele wereld heeft AB InBev lokale labo’s, maar het fundamentele onderzoek gebeurt in Leuven. 170 mensen werken er aan nieuwe bieren, verbeterde brouwprocessen en nieuwe verpakkingen. 240 miljoen euro investeerde AB InBev in de afgelopen vier jaar in onderzoek in het Gitec.

De pronkstukken zijn de drie frigo’s. De gisten van alle 500 bieren van de grootste brouwer ter wereld zitten erin: Stella Artois, Jupiler, Leffe, Budweiser, Corona enzovoort. Toen AB InBev drie jaar geleden Bosteels overnam, stuurde de kleine brouwerij in Buggenhout giststalen op van Tripel Karmeliet, Kwak en Deus. Na de overname van het toenmalige wereldwijde nummer twee SABMiller in 2015 gebeurde hetzelfde, maar dan op veel grotere schaal.

Gist opsturen

Er liggen ook honderden gisten die AB InBev niet heeft gebruikt. Of nog niet, want elke dag zijn onderzoekers druk in de weer met experimenteren en nieuwe bieren creëren. Ook de gisten van bieren die AB InBev niet meer maakt, zitten in de vriezers. Voor als de brouwer ze later toch opnieuw wil maken.

‘Geregeld sturen we van hier gisten naar onze brouwerijen in de hele wereld’, zegt Daenen. Dat is nodig opdat de AB InBev-bieren puur blijven. Als de gist ook maar een beetje van zijn puurheid verliest, verandert het hele bier. ‘Hoe vaak we stalen opsturen? Dat mag ik niet zeggen.’

Elk jaar maken we hier nieuwe biergisten. We hebben er intussen 1.500. Luk Daenen Directeur gisten AB InBev

Gist is een van de belangrijkste onderdelen van het brouwproces. Het microorganisme zet de suiker uit het graan om in alcohol, en heeft een grote invloed op de smaak van het bier. De drie op het eerste gezicht banale frigo’s zijn dus van levensbelang voor ‘s werelds grootste brouwer. ‘Voor het geval brandt uitbreekt of iets anders de gisten vernietigt, hebben we een back-up in de Budweiser-brouwerij in het Amerikaanse Saint Louis’, zegt Daenen.

Even later laat hij ons een klein potje met gist zien. ‘Elke gist heeft zijn eigen karakter. Er zijn trage en snelle gisten, elegante gisten, maar ook sterke die bieren een hoog alcoholpercentage geven. We hebben zelfs crazy gisten, die leiden tot erg experimentele bieren.’ In zijn labo brengen Daenen en zijn team het karakter van elke gist in kaart, zodat AB InBev weet hoe het de gist het best gebruikt in de brouwerij.

Lycheesmaak

Achter ons klinkt het gerinkel van glazen op een plateau. Iemand in een labojas geeft ons enkele proevertjes. We proeven onder andere een bier dat lijkt op wijn. Op de slides van Daenen staat te lezen dat we citrus-, gras- en lycheesmaken proeven. ‘Sinds kort brouwt een van onze Braziliaanse brouwerijen dit bier.’

Soms krijgen we van lokale brouwers de vraag om een specifiek bier te maken. Soms experimenteren we zelf en stellen we onze creaties voor aan onze brouwerijen. Luk Daenen Directeur gist AB InBev

Als AB InBev eender waar ter wereld een nieuw bier wilt lanceren, komen de lokale brouwmeesters aanbellen bij het labo in Leuven. ‘Soms krijgen we van lokale brouwers de vraag om een specifiek bier te maken. Soms experimenteren we zelf en stellen we onze creaties voor aan onze brouwerijen.’ De brouwerijen van AB InBev komen hier niet alleen aankloppen met vragen over gist, maar met alle mogelijke vragen over bieren en verpakkingen.

De Gitec-onderzoekers vonden in de voorbije jaren onder andere manieren om verpakkingen lichter te maken, waardoor de vervoerskosten dalen. De Leuvense onderzoekers maakten vaten die vier keer langer meegaan en ontwikkelden een manier om inkt rechtstreeks op flesjes en blikjes te printen, wat labels overbodig maakt. Ook de bierconcentraten voor de capsules van de Drinkworks - de ‘Nespresso van het bier’ - ontstonden hier.

Alcoholvrij

De belangrijkste recente Leuvense innovatie zijn wellicht de non-alcoholische bieren die de groep sinds 2016 lanceerde, en die in 2025 20 procent van de verkoop moeten uitmaken. In ons land gaat het om Jupiler 0.0 en om Leffe 0.0, maar ook internationale bieren als Budweiser en Corona hebben intussen een alcoholvrije versie.

Allemaal zijn ze gemaakt met een in Leuven bedacht procedé. AB InBev brouwt een volwaardig bier en haalt er de alcohol uit met een vacuümtechniek. Een deel van de smaak gaat samen met de alcohol verloren, maar daar hebben de onderzoekers iets op gevonden. Ze ontwikkelen een straffere variant van het basisbier, waardoor de alcoholvrije variant even sterk smaakt als zijn klassieke broertje. ‘Het bier dat we voor Jupiler 0.0 gebruiken, heeft dezelfde gist, maar is veel fruitiger dan de klassieke Jupiler’, zegt internationaal directeur productinnovatie Jeroen Laenen.