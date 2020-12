‘Het vlees voor Engeland moet nu de vuilbak in’

Door de problemen aan de Brits-Franse grens krijgen Belgische voedingsbedrijven hun producten niet tijdig in het Verenigd Koninkrijk. ‘Drie van onze vrachtwagens zijn teruggekeerd. Daar zat voor 150.000 euro vlees in.'

De beslissing van Frankrijk om minstens 48 uur geen vrachtverkeer uit Engeland binnen te laten, leidt sinds zondagavond tot grote hinder. Vrachtwagens uit Engeland raken het Kanaal niet over en bedrijven durven geen ladingen meer naar het VK te sturen. Terwijl de Britten een kerst met lege supermarktrekken mogen verwachten, zitten Belgische voedingsbedrijven met vrachtwagens vol verse producten waarvan ze niet weten of die wel het VK zullen bereiken.

‘Enkele klanten met vrachtwagens in de buurt hebben ons gecontacteerd om hun verse producten tijdelijk in onze koelhuizen te stockeren’, zegt Hilde Dejonghe. De Vlaamse onderneemster baat samen met haar man Luc Van Holzaet het logistieke dienstenbedrijf Conhexa uit in de Noord-Franse haven van Duinkerke. ‘Niemand wil het risico lopen dat chauffeurs naar Engeland gaan en er vast komen te zitten. Dat zou handenvol geld kosten. Normaal voeren we wekelijks acht ritten uit met groenten en fruit voor de versmarkt in Londen.'

Voorafname op de brexit

De grenssluiting om de verspreiding van de Engelse coronavariant tegen te gaan lijkt een voorafname op de brexit, die op 1 januari ingaat. ‘We hebben ons draaiboek voor de no-dealbrexit anderhalve week vroeger in gang gezet’, zegt de CEO van een grote Belgische vleesexporteur die anoniem wenst te blijven. ‘Een deel van het vlees voor Engeland wordt elders, zoals in Nederland, verkocht en een deel wordt ingevroren. Maar de vriezers zitten al vrij vol dus we moeten zien aan welke prijs we dat kwijtraken. Zelfs als de grens woensdag opengaat, is er geen enkele vrachtwagenchauffeur die het risico wil nemen niet voor Kerstmis bij zijn familie te zijn door naar Engeland te rijden. We gaan ervan uit dat we deze week geen vlees meer tot in de Engelse supermarkten krijgen.’

Het vleesbedrijf heeft drie chauffeurs vastzitten in het VK. ‘Voor hen is dat een drama’, zegt de bedrijfsleider. ‘Ze durven hun truck niet uit, terwijl ze niet genoeg eten hebben voor meerdere dagen. Drie vrachtwagens die onderweg waren naar het VK moesten terugkeren. Dat vlees kan rechtstreeks de vuilbak in. Dat is zeker 150.000 euro die we kwijt zijn.’

Vervaldatum

Het is drummen voor een containerplaats op de treinen en ferry's vanuit Calais, Zeebrugge en Hoek van Holland. ‘Veel voedingsbedrijven proberen via onbegeleid transport hun producten naar het VK te brengen, maar dat is niet evident’, zegt Nicholas Courant van Fevia, de federatie van voedingsbedrijven. ‘Vlak voor de brexit zitten alle schepen en treinen tot na kerst volgeboekt. Zeker voor verse producten is dat een ramp. Je kan die niet twee dagen in een vrachtwagen laten zitten. Er moet een regeling komen waarbij bederfbare goederen voorrang kunnen krijgen.’

Vergro, een Vlaamse exporteur van groenten en fruit die vier chauffeurs in Engeland heeft vastzitten, voelt de klok tikken. Het bedrijf haalt een kwart van zijn 170 miljoen euro omzet uit Engeland. ‘Normaal voeren we per dag zowat tien wagens met verse groenten en fruit uit naar het VK’, zegt CEO Dominiek Noppe. ‘Een deel daarvan hebben we kunnen verschuiven naar andere landen in Europa, maar voor de appelen en peren die al verpakt zijn, kan dat niet. Op de zakjes voor de supermarktketen Tesco staat een houdbaarheidsdatum. Die moesten vandaag vertrekken. Een dag vertraging kan, maar als de problemen een week duren, zijn die over datum en zo goed als waardeloos.’

Luchttransport als alternatief

De Gentse autofabriek van Volvo rekent op een tiental leveranciers uit het VK. ‘Al onze transporten uit het VK zijn vertraagd’, zegt woordvoerder Barbara Blomme. ‘Maar de productie komt niet in het gedrang. In de aanloop naar de brexit hadden we een buffer opgebouwd voor stukken uit het VK en de fabriek begint donderdag aan haar collectief verlof. Pas op 4 januari beginnen we weer. De leveranciers zoeken ook naar oplossingen. Een bedrijf uit Ierland dat normaal door Engeland rijdt, zal ons nu via luchttransport beleveren.’

Verschillende ondernemers zien in de grenssluiting een poging van Frankrijk om de druk op de brexitonderhandelingen op te voeren. ‘Ik denk dat president Emmanuel Macron de Britten wilde laten voelen hoe afhankelijk ze van producten uit Europa zijn’, zegt Dejonghe.