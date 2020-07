Hindoeleider vraagt AB InBev biermerk Brahma te laten vallen

Moet AB InBev zich zorgen maken over zijn Braziliaanse merk Brahma? Een hindoeleider die naar de Verenigde Staten emigreerde, vindt in elk geval dat het merk moet verdwijnen. Volgens Rajan Zed, de voorzitter van de Universal Society of Hinduism, is de merknaam kwetsend voor de hindoegemeenschap.

Het merk Brahma werd in Brazilië bedacht door Joseph Villager, een Zwitserse emigrant die in Rio de Janeiro een brouwerij had opgericht. De reden voor de naamkeuze is niet bekend, maar volgens sommigen zou het een eerbetoon zijn aan Joseph Bramah, een Engelsman die de mok heeft uitgevonden. AB InBev kan ervoor kiezen de ‘h’ in Brahma twee posities naar rechts op te schuiven.