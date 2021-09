Hoge gasprijs dreigt ook voedsel duurder te maken

De productie van ammoniak staat op een lager pitje als gevolg van de recordprijzen voor aardgas. Dat kan onder meer gevolgen hebben voor de voedselproductie.

De ammoniakproductie is de zoveelste sector waar de inflatie dreigt toe te slaan als gevolg van een sterke vraag en uit de pan swingende grondstofprijzen. De Noorse groep Yara International liet vrijdag weten dat hij in reactie op de recordhoge aardagsprijzen de Europese productiecapaciteit voor ammoniak met 40 procent gaat terugschroeven.

Het is een aankondiging met impact, want Yara is goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde productie van ammoniak, een basisgrondstof van kunstmest. Ammoniak wordt ook gebruikt in onder andere de auto-, textiel-, gezondheids- en cosmeticasector. Yara heeft productievestigingen in verschillende Europese landen, waaronder België.

Ook CF Industries, een andere producent van ammoniak en kunstmest, zei vorige week dat hij twee Britse fabrieken voorlopig gaat stilleggen als gevolg van de toenemende energiekosten, die de winstmarges wegvreten.

Voeding

De knip in de productie dreigt de prijzen van kunstmest de hoogte in te duwen en zo ook allerlei voedingsproducten duurder te maken. De kunstmestprijzen kenden het afgelopen jaar al een sterke klim als gevolg van een toenemende vraag en verstoringen in het aanbod, onder meer door orkanen in de VS.

Voor het deel van de wereldbevolking dat maar nipt kan rondkomen of al met honger te maken heeft, is dat bijzonder slecht nieuws. Volgens statistieken van de Verenigde Naties staan de voedingsprijzen nu al op het hoogste peil in tien jaar. Landen die veel voeding moeten importeren, kijken aan tegen een financiële strop.

Slachthuizen

Ook andere delen van de voedingsindustrie dreigen geraakt te worden door de hoge energieprijzen. Zo maken onder meer slachthuizen en verpakkingsbedrijven gebruik van CO₂-gas dat een bijproduct is van de kunstmestproductie.

De Britse vereniging van vleesverwerkers waarschuwde dat de voorraden van het gas, dat gebruikt wordt om dieren te verdoven voor ze geslacht worden, over enkele weken kunnen uitgeput raken. Als de slachthuizen moeten sluiten, is dat een ramp voor Britse varkensboeren die zelf weer handen te kort hebben om de veestapel te beheren.