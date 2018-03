Hogere bierverkoop en vijfde meer winst voor Brouwerij Haacht

Brouwerij Haacht is er vorig jaar in geslaagd de bierverkoop met 7,1 procent aan te zwengelen. De nettowinst dikt met een vijfde aan en het dividend gaat omhoog.

Co.Br.Ha., de groep boven Brouwerij Haacht, pakt op Goede Vrijdag uit met onverwacht sterke resultaten. Met een volumegroei van 7,1 procent voor alle bieren en alle markten samen was 2017 zonder meer een schuimend jaar voor de Brabantse bierbrouwer. Net zoals in 2016 is de groei in de eerste plaats te danken aan de abdijbieren en degustatiebieren, waarvan er ruim 10 procent meer aan de man werd gebracht.

Wat de markten betreft, was er één groot minpunt: de Belgische horeca. De verkoop in cafés en brasserieën daalde met 3,4 procent nadat er in 2016 al 9 procent af ging. Op alle andere markten waarop Brouwerij Haacht actief is, werd een stijging van de verkoop genoteerd. ‘In de Franse en Nederlandse horecamarkt, in de Belgische retailmarkt realiseren we met onze eigen merken een bovengemiddelde groei’, zegt Co.Br.Ha. in een persbericht.

De omzet nam met 3,9 procent toe tot 101,1 miljoen euro. De sterkste groei (4,6 procent) komt van de verkoop van dranken. De opbrengst uit de verhuur van cafés bleef stabiel.

Uit de aparte cijfers voor België die de groep geeft, blijkt dat de omzet er vorig jaar heel licht steeg, terwijl de Belgische biermarkt naar schatting met 1,5 procent kromp. De omzet buiten België kende daarentegen een stevige groei van dik 15 procent.

Hoger dividend

De hogere omzet vertaalt zich in een 15,5 procent hogere bedrijfswinst van 9,4 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) komt 5,2 procent hoger uit op 19,3 miljoen euro.

Mede dankzij een lagere belastingdruk schiet de nettowinst 20,4 procent hoger tot 6,9 miljoen euro. Op basis van de goede resultaten gaat Co.Br.Ha. het dividend met 1 euro verhogen tot 21 euro bruto per aandeel.

Canada

De bierbrouwer waagt zich niet aan een becijferde prognose voor 2018, maar ziet wel enkele positieve evoluties. Zo stijgt de verkoop verder in het eerste kwartaal, en dat op alle deelmarkten.