Hogere kosten drukken winst Heineken

De bierreus Heineken verkocht in de eerste jaarhelft meer bier, maar kon de winstverwachtingen toch niet inlossen als gevolg van hogere kosten.

Heineken zag de volumes in alle regio's toenemen, behalve in Europa waar de Nederlanders een daling van 1,5 procent noteerden. Heineken leed onder het slechte weer in het voorjaar. Bovendien was er deze keer - in tegenstelling tot vorig jaar - geen WK voetbal om de bierverkopen te boosten.

In Vietnam, Mexico en Brazilië legde Heineken wel mooie verkoopcijfers voor. Alles samen verkocht de groep, die ons land eigenaar is van onder meer Maes, Affligem en Mort Subite, met 116,1 miljoen hectoliter 3,1 procent meer bier.

Traagste groei in zes jaar

Hogere kosten wogen evenwel op de winst. Over de eerste zes maanden van het jaar bleef de operationele winst zo goed als stabiel op 1,78 miljard euro (+0,3%). Dat is de traagste winstgroei in een eerste jaarhelft in zeker zes jaar.

Analisten hadden gemiddeld op 1,92 miljard euro winst gerekend. 'We wisten dat de eerste jaarhelft zwakker zou zijn dan de tweede, maar de markt was zich duidelijk niet bewust van de omvang van die druk', zegt analist Trevor Stirling (Bernstein Securities).

Heineken verwijst onder meer naar investeringen in e-commerce en IT, en hogere verpakkingskosten. Volgens financieel directeur Laurence Debroux was de indekking voor aluminium minder gunstig dan vorig jaar. 'Onderliggend zit de business op het goede spoor', benadrukt ze. 'We verwachten dat door te trekken in de tweede jaarhelft.'

'Geen ruimte voor vergissingen'