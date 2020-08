Hollywoodster Ryan Reynolds scoort met verkoop ginmerk

De producent van onder andere Johnnie Walker-whisky en Smirnoff-vodka kondigde maandag aan dat hij het Amerikaanse Davos Brands overneemt. Die groep heeft meerdere tequila-, mezcal- en sakemerken in zijn portefeuille. Maar het lijkt Diageo toch vooral te doen om Aviation Gin, het luxemerk waarvan acteur Ryan Reynolds al enige tijd medeaandeelhouder is.

Luxesegement

Diageo is bereid in totaal 610 miljoen dollar of omgerekend zo'n 516 miljoen euro te betalen voor Davos. Dat gebeurt in twee schijven: Diageo betaalt meteen 335 miljoen dollar (284 miljoen euro) en belooft de aandeelhouders van Davos extra ook nog 275 miljoen dollar (bijna 233 miljoen euro) als bepaalde doelstellingen worden gehaald over de komende tien jaar.