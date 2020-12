Hommelreus Biobest slaat grote slag in Californië

De Kempense wereldmarktleider in biologische landbouwbestuiving via hommels telt 50 miljoen dollar (42 miljoen euro) neer voor de Amerikaanse marktleider.

Biobest, opgericht in Westerlo in 1987, groeit onder de vleugels van de holding Floridienne als kool. De specialist in biologische landbouwbestuiving telt 50 miljoen dollar (42 miljoen euro) neer voor Beneficial Insectary. Dat bedrijf uit het Californische stadje Redding is de grootste Amerikaanse specialist in biologische landbouwbestuiving en onkruidvernietiging en draait een bedrijfswinst van 7 miljoen dollar op een jaaromzet van 25 miljoen dollar.

Het wapen van Biobest: de hommel. 'Ze werken zolang het licht is. En ze hebben geen vakbonden', omschreef Biobest-topman Jean-Marc Vandoorne in 2012. Over de deal in Californië zegt Vandoorne: 'Dit is een belangrijke stap voor ons (...) Met Beneficial Insectary zullen we een leidende positie innemen op de Noord-Amerikaanse markt voor biocontrol, een markt die de komende jaren naar verwachting fors zal groeien'.