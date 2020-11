Horeca betaalt voor muziek die niet gedraaid is

Terwijl cafés en restaurants dit jaar in totaal wellicht vijf maand gesloten zullen zijn, vrezen ze bijna de volle pot te moeten betalen aan auteursrechten voor de muziek die ze spelen in hun zaak.

Unisono biedt de horecazaken momenteel slechts een 'solidariteitskorting' van één maand aan op het jaarforfait. 'Het is heel vreemd dat onze leden auteursrechten moeten betalen voor de maanden waarop ze verplicht gesloten zijn', zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. 'We willen een factuur die op een eerlijke en objectieve manier berekend wordt', vult Pierre Poriau van de Fédération ­Horeca Wallonie aan.

De drie regionale horecafederaties van het land overleggen volgende week met Unisono. 'Ik wil daar niet op vooruitlopen, omdat we het overleg alle kans op slagen ­willen geven', zegt Olivier Maeterlinck van Unisono. 'Horeca­zaken betalen elk jaar een forfaitbedrag. In april zijn we al overeengekomen dat ze voor één maand geen auteursrechten moesten betalen. We hebben zeker begrip voor het feit dat ze langer moesten sluiten dan die ene maand. Anderzijds zijn ook de auteurs en musici ontzettend hard getroffen. Ook zij hebben al heel veel inkomsten zien wegvallen.'