Horecaleverancier: 'We werken voort met verlies'

An en Hendrik Bollen van groente- en fruitgroothandel 't Vitamientje in Hasselt.

Niet alleen cafés en restaurants zien af door de verplichte horecasluiting, maar ook hun leveranciers, zoals groothandel 't Vitamientje uit Hasselt. 'Als we de klanten die wel voortwerken volledig in de steek laten, verliezen we ze', zegt medezaakvoerder An Bollen.

Ondernemer An Bollen, haar broer Hendrik en hun ouders zagen de nieuwe horecasluiting aankomen: de voorbije dagen noteerden ze 20 procent minder bestellingen. Hun groente- en fruitgroothandel 't Vitamientje gaat een erg moeilijke maand tegemoet, net als honderden andere groothandels. 'Nu - aan het begin van de sluiting - ligt de verkoop maar een beetje lager dan anders', zegt An Bollen. 'Maar we maken ons geen illusies, over enkele dagen houden we nog maar 35 procent van onze normale omzet over, zoals bij de vorige horecasluiting in maart en april.'

We zullen overleven, maar dit mag geen maanden meer duren. An Bollen Medezaakvoerder 't Vitamientje

Bollen vreest een herhaling van toen. 'Wij en onze 50 werknemers leverden toen nog steeds groenten aan de scholen en aan de al bij al weinige restaurants die werkten met afhaalmaaltijden. Winst maakten we niet. Ook nu zullen we onze chauffeurs weer de baan opsturen voor een niet-rendabele rit.'

De deuren een maand lang sluiten is geen optie, zegt ze. 'We moeten er zijn voor de klanten die blijven voortwerken. Als we ze volledig in de steek laten, verliezen we ze.'

Werkloosheid

De familie Bollen probeert de financiële verliezen zo veel mogelijk te dempen door op de kosten te letten. 'Vorige keer zetten we de helft van ons personeel op tijdelijke werkloosheid. Dat zullen we waarschijnlijk ook nu weer doen.'

Ook nu zullen we onze chauffeurs weer de baan opsturen voor een niet-rendabele rit. An Bollen Medezaakvoerder 't Vitamientje

Een opsteker is dat 't Vitamientje vandaag beter voorbereid is dan in maart. 'Toen kwam de horecasluiting zowel voor ons als voor onze klanten als een complete verrassing. Veel groenten en fruit hebben we vervallen moeten weggooien. Nu is dat niet zo. We hadden dit zien aankomen, en hebben de voorbije dagen minder fruit en groenten ingekocht. Dat hebben onze klanten ook gedaan.'

Toch kreeg Bollen van veel klanten al de vraag facturen later te mogen betalen. 'Soms gaan we daar op in, soms ook niet', zegt ze. Ze moet een evenwicht vinden tussen klanten helpen en zelf overleven. 'Van sommige klanten weten we dat ze het erg lastig hebben. Hen proberen we zo veel mogelijk tegemoet te komen. Neem nu een restaurateur die pas zware onkosten heeft gemaakt om zijn zaak helemaal te vernieuwen. Die kan nu even niet betalen, maar binnenkort zit zijn zaak weer vol.'

Webshop

Met nevenprojecten probeert 't Vitamientje extra inkomsten te vergaren. 'Mijn broer Hendrik heeft tijdens de vorige horecasluiting enkele nieuwe initiatieven op poten gezet, die de voorbije maanden zijn blijven lopen. Sinds vorige lente leveren we ook groenten en fruit bij particulieren thuis. Onze klanten vonden we via Facebook, waarop we sinds corona actiever zijn, en via de webshop die mijn broer enkele maanden geleden maakte.'

Mijn broer heeft tijdens de vorige horecasluiting enkele nieuwe initiatieven op poten gezet, zoals een webshop. An Bollen Medezaakvoerder 't Vitamientje

'Ook via de twee groente- en fruitwinkeltjes die we al jaar en dag hebben vonden we klanten voor onze thuisleveringen. Zeker in het weekend leveren ze ons een mooie omzet op en ze zorgen voor voldoende werk voor twee van onze chauffeurs.'