IJsboerke krijgt nieuwe CEO

De Nederlandse ondernemer Fons Walder is niet langer de CEO van de ijsmaker Belgian Ice Cream Group. Zijn schoonzoon volgt hem op. Het moederbedrijf van IJsboerke heeft het al enkele jaren moeilijk en staat onder druk van corona.

Belgian Icecream Group (BIG) is met zijn circa 75 miljoen euro omzet een van de belangrijkste ijsproducenten van België, maar toch is het bedrijf niet bekend bij het grote publiek. Het maakt vooral roomijs voor de huismerken van supermarkten. Zijn eigen merk IJsboerke is wel erg bekend.

Zo onbekend BIG is, zo discreet is de familie achter het bedrijf. Zelfs toen de Nederlandse ondernemer Fons Walder het bedrijf drie jaar geleden overnam en er CEO werd, bleef hij uit de schijnwerpers. Zijn vertrek als CEO wordt alleen aangekondigd door een wettelijk verplichte bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Corona

'Het klopt dat we sinds kort een nieuwe CEO hebben', zegt woordvoerder Jef Segers. 'Meneer Walder blijft voorzitter, maar geeft het CEO-schap door aan zijn schoonzoon Floris Brockmeier. Brockmeier staat in feite al enkele jaren mee aan het roer van dit bedrijf. Hij was operationeel directeur, maar Walder was de officiële CEO.'

BIG staat onder druk door de coronacrisis. De verkoop aan de horeca viel fel terug. 'Maar de verkoop in de winkel steeg wel en ook het mooie weer speelde in ons voordeel', zegt Segers. 'Tot nu is onze omzet ongeveer stabiel ten opzichte van vorig jaar. We zijn optimistisch over de zomer, want die is voor ons erg belangrijk en het mooie weer speelt in ons voordeel.'

De voorbije jaren had BIG het erg moeilijk. Geregeld was er verlies. De concurrentie met grote internationale groepen als Unilever (Ola) was moordend. Sinds midden 2018 maakt het bedrijf weer winst. Over het boekjaar dat in april eindigde, steeg de winst. 'Exacte cijfers kunnen we niet geven, want de jaarrekening is nog niet gedeponeerd', zegt Segers.

Radiator

Terwijl zijn schoonzoon probeert BIG duurzaam winstgevend te maken, blijft Walder CEO van Baronie. Met dat chocoladebedrijf - bekend van de merken Jacques en Duc d'O - nam hij destijds Belgian Ice Cream Group over.

De ondernemer werd geboren in Nederland, maar sinds de jaren 80 woont hij in Knokke. Hij maakte fortuin toen hij de West-Vlaamse radiatorenmaker Superia overnam en weer verkocht. In 1998 begon hij te werken voor de chocolademaker Baronie, die hij nadien overnam.