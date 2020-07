'Ik was boos op mezelf omdat ik corona niet heb zien aankomen'

Brouwer Omer Vander Ghinste investeerde tientallen miljoenen. Toen sloeg corona hard toe. 'Maar we blijven uitbreiden. In volle crisis kochten we een nieuwe bottelarij.'

Toen de West-Vlaamse brouwer Omer-Jean Vander Ghinste onlangs in De Tijd een artikel las over de stijgende populariteit van zware blonde bieren, greep hij teleurgesteld naar zijn gsm. 'Spijtig dat ons bier Omer maar zijdelings aan bod komt. Onze brouwerij is enorm veranderd. Wanneer komt u eens kijken naar onze nieuwe brouwzaal, onze nieuwe gistingskelder én ons nieuwe bezoekerscentrum?' Bij de bijlagen enkele foto's. 'To whet your appetite.'

Brouwerij Omer Vander Ghinste Brouwer van onder andere Omer, LeFort, Bockor (pils), Kriek Max en VanderGhinste Roodbruin.

Brouwt jaarlijks 100.000 hectoliter bier.

Omzet (2019): 26,5 miljoen euro.

26,5 miljoen euro. Brutobedrijfswinst (ebitda): 7,8 miljoen euro.

7,8 miljoen euro. Nettowinst: 4,3 miljoen euro.

4,3 miljoen euro. Export: 17 procent van de omzet, vooral Nederland en Frankrijk

Personeel: 65 werknemers

65 werknemers Eigenaar: CEO Omer-Jean Vander Ghinste

De brouwer van onder andere de bieren Omer en LeFort investeerde de voorbije vijf jaar tientallen miljoenen euro's, vertelt Vander Ghinste enkele weken later. 'Onze nieuwe brouwzaal gebruiken we sinds 2018. Vorig en dit jaar kwamen de andere investeringen, ook die in een nieuw magazijn van 7.000 vierkante meter.' Hoeveel hij exact investeerde, wil hij niet kwijt. 'Maar het was meer dan onze omzet.' Die bedroeg vorig jaar zo'n 26,5 miljoen euro.

Vander Ghinste groeit al jaren. De verkoop lag vorig jaar 17 procent hoger dan in 2015. 'Voor de uitbreiding hadden we capaciteitsproblemen', zegt Vander Ghinste. Van mei tot juli konden we de voorbije jaren onvoldoende bier maken. We brouwden vorig jaar 100.000 hectoliter. Onze vernieuwde brouwerij kan binnenkort jaarlijks in theorie 180.000 hectoliter bier maken, dubbel zoveel als vroeger. '

Om die capaciteit te halen moet de brouwer nog enkele ingrepen doen. 'Er zijn nog bottlenecks. Daarom hebben we zopas een gloednieuwe bottelarij besteld. Die staat er in 2021.'

Vander Ghinste plaatste de bestelling in mei, in volle coronacrisis. 'Natuurlijk hebben we getwijfeld. Maar we hebben ze nodig én we kunnen het aan. We hebben ondanks de investeringsronde nog altijd geen bankschulden.'

Wanneer we Vander Ghinste vragen welke gevolgen corona heeft, wordt hij even stil. Hij kijkt in de papieren die hij voorbereid heeft. 'Ja...', gaat hij van start. 'Ik was kwaad op mezelf omdat ik het niet heb zien aankomen. In januari zag ik het op tv. Weet u nog? De eerste Belg die besmet terugkwam uit China? Die werkte voor het bedrijf van een van mijn beste vrienden. Hij toonde me de beelden van de lege straten en cafés in China. Toch was ik verbaasd toen in maart de horeca dichtging.'

In die maand kelderde de omzet met 70 procent. 'De horeca is goed voor twee derde van onze verkoop. We stuurden onze horecavertegenwoordigers naar de supermarkten, maar die hadden andere prioriteiten: wc-papier en droge voeding. Dat verbeterde een maand later. Toch lag de omzet eind mei nog steeds 30 procent lager.'

De heropening van de horeca begin juni was een verademing. 'De omzet van de afgelopen zeven maanden ligt 18 procent onder die van dezelfde periode vorig jaar.'

'Ik ben 28 jaar brouwer en dit is de meest surrealistische periode die ik heb meegemaakt. Plannen is moeilijk. In april beslisten we minder te brouwen. Daar heb ik spijt van, want toen de horeca sneller dan verwacht weer openging, hadden we onvoldoende bier. In juni en deze maand hebben we constant gebrouwen.'

De jongste dagen maakt Vander Ghinste zich weer zorgen, door de opflakkering van het virus. 'Ik ben voor strenge regels: overal mondmaskers, kleinere bubbels... Zolang de horeca maar niet moet sluiten. Dat zou een catastrofe zijn.'

Of 2020 een jaar wordt met winst of verlies, weet de ondernemer nog niet. 'Geen idee', antwoordt hij. 'We hopen op een positieve ebitda.' De brutobedrijfswinst bedroeg vorig jaar nog 7,8 miljoen euro.

Corona doet het bedrijf op korte termijn pijn, maar er zijn nog uitdagingen. Grote spelers als AB InBev en Alken-Maes werpen zich met Victoria en Hapkin steeds nadrukkelijker op als concurrent voor Omer. Mede daardoor groeide de omzet van Omer Vander Ghinste vorig jaar 'maar' 2,5 procent. 'We investeren meer in marketing', zegt Vander Ghinste. 'Maar de concurrentie is hard. We merken dat de grote spelers de café-uitbaters met wie ze samenwerken steeds vaker dwingen onze bieren te weren. Daarom zetten we meer in op de supermarkten en drankenhandels.'

Vander Ghinste maakt zich sterk dat het bedrijf dat zijn voorvader in 1892 heeft opgericht, blijft groeien. Ook zijn kinderen geloven erin. 'Drie van mijn vier kinderen willen in het bedrijf. Mijn oudste zoon zit er al in.'