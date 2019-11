Impossible Foods zoekt 400 miljoen dollar extra kapitaal

De producent van vleesloze burgers rekent bij de kapitaalronde op een waardering van 3 à 5 miljard dollar.

Dat vernam het persagentschap Reuters bij bronnen dicht bij het dossier. Impossible Foods verzamelde sinds de opstart al bijna 800 miljoen dollar bij investeerders. Onder anderen Bill Gates, Serena Williams en Katy Perry staken het bedrijf al geld toe, naast durfkapitaalfondsen zoals Google Ventures, Horizon Ventures en Temasek. Bij de laatste kapitaalronde in mei waardeerden investeerders het bedrijf op 2 miljard dollar, terwijl aandeelhouders - volgens bronnen - nu al een waardering van 3 à 5 miljard dollar in gedachten hebben.

Impossible Foods is een van de bedrijven die het voortouw nemen in de wereld van 'vleesloze burgers'. Concurrent Beyond Meat trok eerder dit jaar naar Nasdaq en werd er op enorm veel enthousiasme onthaald. Diens beurswaarde is opgelopen tot 4,5 miljard dollar.

De Impossible Burger en Beyond Burger zijn niet zomaar veggieburgers. Ze zijn hightechburgers waar geen gram vlees aan te pas komt, maar die consumenten toch het gevoel geven dat ze vlees aan het eten zijn. Een culinaire mindfuck.

Kokosnootolie als vet

Om zijn Impossible Burger te ontwikkelen deed en doet Impossible Foods aan 'reverse engineering'. Wetenschappers ontleden vlees tot op de molecule en bestuderen welk bestanddeel verantwoordelijk is voor de smaak, textuur, kleur en andere karakteristieken. Voor elk bestanddeel zoeken ze een plantaardig alternatief dat exact dezelfde rol kan spelen.

Zo dient kokosnootolie voor vet, aardappelproteïne voor de textuur en tarweproteïne voor de weerstand bij het kauwen. Hét cruciale ingrediënt is heem. Dat is een stof die ook in hemoglobine in ons bloed voorkomt en het 'vlees' doet bloeden als je erin snijdt.

De Impossible Burger staat al op het menu in 17.000 restaurants in de VS en in ruim 250 supermarkten. Impossible Foods en Beyond Meat krijgen evenwel steeds meer concurrentie van gevestigde waarden in de voedingsindustrie zoals Unilever, Nestlé en Tyson Foods. Unilever nam het Nederlandse bedrijf De Vegetarische Slager over en scoorde daarmee een Europees contract met Burger King.