In VS valt verliefde CEO slechter dan hier

Steve Easterbrook is niet langer CEO van McDonald's. Hij ging een relatie aan met een werknemer. In de VS staat dat bijna altijd gelijk met vertrek, maar bij ons is dat niet zo.

McDonald's , 's werelds grootste fastfoodketen met 36.000 restaurants, nam vrijdagavond afscheid van CEO Steve Easterbrook. De raad van bestuur gaf de man het nekschot. Reden? Hij ging een relatie aan met werknemer, legde zo 'zwak beoordelingsvermogen' aan de dag en schond de bedrijfsregels. Easterbrook erkende zijn fout in een mail aan werknemers. Hij wordt opgevolgd door de Amerikaan Chris Kempczinski.

De raad van bestuur keek zo voorbij de goede prestaties van Easterbrook. Sinds de start van zijn bewind in maart 2015 ging de beurskoers maal twee. De CEO hamerde sterk op digitalisering. Wie bij McDonald's wilde eten, hoefde niet meer zo nodig op restaurant. Je kan bijvoorbeeld voortaan ook bestellen via de apps van bezorgingsdiensten zoals UberEats.

Non-fraternisation

Maar de interne gedragscode van McDonald's schrijft voor dat een leidinggevende geen relatie mag hebben met een ondergeschikte. De fastfoodketen is zeker niet het enige Amerikaanse bedrijf die zo'n regel ('een non-fraternisation policy') toepast. Midden vorig jaar moest ook Intel-CEO Brian Krzanich opkrassen na een relatie - met wederzijdse toestemming - met een werknemer.

Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven rekenen het hun managers zwaarder aan als ze de bedrijfswaarden met de voeten treden. Ivan De Witte CEO Hudson Belux

Ivan De Witte, CEO van Hudson Benelux, is niet verbaasd over de ingreep bij McDonald's. 'Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven rekenen het hun managers zwaarder aan als ze de bedrijfswaarden met de voeten treden', stelt hij, zonder zich uit te spreken over het individuele geval.

Sec

Het verschil in bedrijfscultuur tussen de VS en Europa laat zich op dat soort momenten meteen voelen, oordeelt hij. 'Ze passen die basiswaarden strikt toe. Zeker beursgenoteerde bedrijven, die extern communiceren, doen dat.

Ook andere stemmen getuigen dat Amerikaanse bedrijven zich daar fors rond opstellen. 'Er zijn gradaties in de aanpak', stelt een bron in headhunterskringen. 'In Europa zullen bedrijven dat geval per geval bekijken en telkens een oplossing bedenken. In de Verenigde Staten zijn bedrijven daar sec over: ze zullen onmiddellijk zeggen dat het niet kan.'

Favoritisme

Aan een relatie tussen een CEO en een werknemer zijn inherent risico's verbonden: vertrouwelijke informatie kan uitlekken naar niveaus waar die niet voor bedoeld is. Verder kan een indruk van favoritisme ontstaan, zelfs als dat niet de bedoeling is van de leidinggevende.