‘In de VS rijden fans 300 kilometer om met mij op de foto te gaan'

De West-Vlaamse brouwerij Sint-Bernardus produceerde vroeger de bieren van Westvleteren, maar heeft in een kwarteeuw haar eigen merk gebouwd. Vandaag staat de familie Depypere voor de grootste investering ooit. En voor een generatiewissel.

‘Op mijn 13de mocht ik thuis al eens een pintje drinken van mijn ouders. En ik ben altijd een bierdrinker gebleven’, zegt Julie Depypere, die stilaan de rol van haar vader overneemt aan het hoofd van de brouwerij Sint-Bernardus. Tijdens de week houdt ze het bij water en frisdrank. ‘Al durf ik tijdens de zomer op donderdag al eens een Extra 4 opentrekken.’ Een Prior 8 verkiest ze na een fietstocht in het weekend. En een Abt 12, het vlaggenschip van Sint-Bernardus? ‘Dat is de favoriet van mijn vader. Maar ik? Heb je mij al eens bekeken? Geef er me zo twee en ik lig om’, lacht ze.

Julie Depypere werkt al tien jaar in de familiebrouwerij, kreeg steeds meer verantwoordelijkheden en is sinds begin dit jaar samen met haar vader CEO. Samen staan ze voor de grootste investering in de geschiedenis sinds Hans Depypere de brouwerij in 1998 overnam. Ze investeren 10 miljoen euro in een nieuwe bottelarij. Die omvat onder meer een nieuw gebouw, een installatie om flessen te wassen - ‘tot op de draad versleten’ - een afvullijn en een etiketteermachine.

‘We zetten een stap in automatisering. Nu moeten onze werknemers nog bakken tillen en vijf hoog stapelen. 16,5 kilo per bak. Dat is zwaar werk. Dat verdwijnt’, zegt Depypere. ‘De hele bottelarij wordt sneller en beter. Dat is ook nodig. Onze verkoop groeit. Wat er nu is, volstaat niet meer voor de toekomst.’

‘Je bent een ezel’, zei een van mijn werknemers toen ik de brouwerij kocht. ‘Weet je dan niet dat hier 30 jaar lang niet is geïnvesteerd?’ Hans Depypere Co-CEO van St.Bernardus

Eind jaren 90 produceerde de brouwerij amper 8.000 hectoliter per jaar. Vandaag stroomt 45.000 hectoliter door de ketels, goed voor 12 miljoen euro omzet. En meer is mogelijk, want de brouwzaal kan het dubbele aan. ‘Nu is ook de bottelarij daarop voorzien. Maar het is niet de bedoeling morgen al 10.000 hectoliter meer te produceren. We groeien geleidelijk. Op’t gemakske’, klinkt het.

De investering is het sluitstuk van de vernieuwing die Depypere de voorbije 20 jaar heeft doorgevoerd. Toen hij de brouwerij overnam, was die op sterven na dood. ‘‘Je bent een ezel’, zei een van mijn werknemers toen. ‘Weet je dan niet dat hier 30 jaar lang niet is geïnvesteerd?’ Ja, we komen van heel ver. Niet alleen het productieapparaat was verouderd. Het bedrijf exporteerde nauwelijks. Nu zitten we in 77 landen. Ik heb ook de eerste microscoop binnengebracht in het labo. Voor kwaliteitscontrole, want je kan pas iets verkopen als het goed is.’

16 vrouwen voor de deur

De beginjaren omschrijft Hans Depypere als ‘gigantisch lastig’. ‘Maar zodra je naam hebt gemaakt, kan je beginnen te bouwen’, zegt hij. ‘Het bier maakte onder meer opmars in de Verenigde Staten, goed voor 20 procent van de omzet. ‘We zijn er een mythe. Als de importeur er in cafés een meet-and-greet organiseert, rijden bierfans 300 kilometer om mij te zien en met mij op de foto te gaan, terwijl er eigenlijk niet veel aan mij te zien is.’

In België trok de verkoop aan met dank aan de historische link met de collega- brouwers van Westvleteren. (zie inzet) ‘We stammen af van Westvleteren, dat klopt. Maar de link is al ruim een kwarteeuw doorbroken. Dat verleden heeft ons misschien wat geholpen, maar nu zijn we zelf een merk. We hebben bewezen dat we het kunnen en staan op eigen benen.’

St.Bernardus surfte ook mee op de lofwoorden van Jeroen Meus, die de Abt 12 in zijn stoverij verwerkte in het kookprogramma ‘Dagelijkse kost’. Anderhalf flesje voor een portie van vier personen. ‘Toen die aflevering werd uitgezonden, waren we snel uitverkocht.’ Jean Blaute besprak dat bier dan weer in zijn tv-programma ‘Tournée Generale’.

Ook in Japan kregen de West-Vlamingen voet aan grond. ‘Dat is een bijzonder verhaal’, zegt Depypere lachend. ‘Onze Japanse importeur kwam naar het Brussels bierfestival en wilde absoluut dat ik eens naar Japan zou komen om er ons bier in de kijker te zetten. Ik zei voor de grap: ‘Als 16 vrouwen het me nog eens komen vragen, doe ik het. Niet veel later stonden 16 vrouwen - geen 15 of 17 - voor de deur in Watou.’

Terwijl St.Bernardus vroeger met zware bieren werd geassocieerd, is het portfolio uitgebreid. Er is onder meer een wit bier, een bier met laag alcoholpercentage en bier in blik. ‘We spreken nu meerdere doelgroepen aan’, zegt Julie Depypere.

Mijn vader heeft het moeilijk om los te laten. Ik vraag me soms af of dat ook zo zou zijn als ik een zoon was geweest. Julie Depypere Co-CEO van St.Bernardus

Je kan St.Bernardus zelfs omschrijven als ‘meer dan een brouwerij’. De nieuwe rooftopbrasserie Bar Bernard, met uitzicht op de Catsberg en de eigen hopvelden, telt 300 plaatsen. ‘We wilden een plek waar we de rondleidingen beter konden afsluiten dan in een gang met kantoren. Maar het project is wat uit de hand gelopen.’ Aanpalend is er ook een guesthouse, met gratis St.Bernardus-bieren in een koeltoog. ‘Mijn vader zou dat willen afschaffen, ik wil het behouden als teken van gastvrijheid.’

Wanneer Julie haar vader precies aflost, is nog geen uitgemaakte zaak. Evenmin is duidelijk of zij alleen zijn werk zal voortzetten. Er zijn nog vier broers en zussen, van wie er één bestuurder is. In afwachting van een definitieve generatiewissel blijft ze een tandem met haar vader. ‘Het bedrijf is zijn laatste kind, zijn kakkenestje. Hij heeft het moeilijk om los te laten. Ik vraag me soms af of dat ook zo zou zijn als ik een zoon was geweest. Hij zegt dat dat zever is, maar ik maak me toch soms die bedenking.’

Ze zegt dat het soms niet gemakkelijk is, maar dat ze er nog niet helemaal alleen wil voorstaan. ‘Hij heeft veel ideeën, en ik hoop er de komende jaren nog zo veel mogelijk uit zijn hoofd te krijgen.’