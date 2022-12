Na de kerstmaaltijd wordt vanavond koffie gedronken en in meer dan 70 landen op de wereld zal daar een koekje van Lotus bij liggen. Het speculoosje, het Biscoff-koekje van Lotus. Bijna allemaal gebakken in Lembeke en dan de wereld ingestuurd. ‘We bakken er 8 miljard per jaar. Dat is voor elke aardbewoner eentje.’