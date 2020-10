Incofin gooit reddingsboei van 40 miljoen naar kleine boeren

Het Antwerpse Incofin gaat met een nieuw fonds 40 miljoen euro aan noodkredieten verstrekken aan kleine boeren in Afrika en Latijns-Amerika. Die krijgen een dubbele klap door corona.

De pandemie maakt ook economische slachtoffers op het platteland in het zuiden, van suikerrietplanters in Brazilië tot cacoatelers in Ivoorkust. 'In veel regio's is het door reisrestricties moeilijk seizoensarbeiders te vinden en door afstandsregels verloopt het oogsten minder vlot', zegt David Dewez, de directeur voor Latijns-Amerika bij de Antwerpse fondsbeheerder Incofin Investment Management. Er is een effect op zowel de omvang als de kwaliteit van de oogst.

Tegelijk zakken de inkomsten uit de verkoop van producten met een fairtradelabel in het Westen. 'De verkoop van koffie had last van de sluiting van de horeca en de kantoren en chocolade werd getroffen door het stilleggen van luchthavens. Gezinnen kopen wel wat meer in de supermarkten, maar zijn wel veel voorzichtiger en prijsbewuster als ze koffie of bananen kopen', zegt Dewez. 'Er is een shift van gecertificeerde fairtradekoffie naar meer conventionele koffie.'

Covid-19 veroorzaakt naar schatting 500 dollar aan inkomensverlies voor een landbouwgezin in het zuiden, maar er zijn ook problemen voor coöperaties en verwerkers. De acute financieringsnood in Afrika en Latijns-Amerika bedraagt 195 tot 200 miljoen dollar, berekende de consultancygroep Dalberg in opdracht van de Duitse staatsbank KfW.

Duitsland

40 miljoen Fonds Het fonds Agri-Finance Liquidity Facility krijgt 40 miljoen euro uit Duitsland.

Met het fonds Agri-Finance Liquidity Facility (ALF) wil Incofin snel steun bieden aan fairtradeproducenten. Het fonds komt er onder impuls van het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en KfW die 40 miljoen euro vrijmaakten.

Dat de Duitsers Incofin inschakelden, is geen toeval. KfW is een financier in het Fairtrade Acces Fund, waarmee Incofin sinds 2012 in de sector investeert. 'Toen bleek dat de nood aan extra steun hoog was, werd ons voorstel voor een speciaal fonds gekozen', zegt CEO Loïc De Cannière.

Het fonds zal geen nieuwe projecten financieren, wel bestaande projecten van het Fairtrade Acces Fund of van andere fondsenmanagers. Het doelpubliek zijn coöperaties of andere organisaties die fairtradelabels hebben of willen halen.

Met de 40 miljoen euro kunnen een zestigtal projecten in Afrika en Latijns-Amerika met liquiditeitsleningen een reddingsboei voor maximaal twee jaar krijgen. Alles samen moet dat 300.000 gezinnen in de ontwikkelingslanden ademruimte geven. De eerste projecten kunnen al volgende maand geld krijgen.