Inex laat Koreanen lactosevrije melk drinken

Het Oost-Vlaamse zuivelbedrijf Inex lanceert een lactosevrije drank in Zuid-Korea. Voorzitster Catherine Gilain-Pycke heeft er een goed oog in. ‘Aziaten zijn vaker lactose-intolerant.’

Inex kent u allicht van de melkjes die bij de koffie geserveerd worden of van de melkbrikjes die u op school kreeg. De groep maakt ook roomproducten en yoghurts, zowel voor huismerken als onder haar eigen merk.

Inex is al twee jaar in Zuid-Korea actief. Het landde er naar aanleiding van een Belgische handelsmissie in 2017. De focus lag tot nu op de verkoop van room voor cateraars en de industriële markt, zoals sauzenfabrikanten. In de marge van een nieuwe handelsmissie kondigt Inex nu aan dat het zich met de hulp van zijn lokale invoerder op de Koreaanse consumentenmarkt lanceert met een lactosevrije drank.

Koreanen zijn op zoek naar kwaliteit. Dat je uit België komt, is een troef. Catherine Gilain-Pycke voorzitster Inex

‘We verwijderen de lactose of melksuiker uit de melk door die om te zetten in de suikers galactose en glucose. Dat levert een zoete, lactosevrije drank op die hier zeker in de smaak zal vallen, omdat Aziaten vaker lactose-intolerant zijn dan Europeanen’, zegt voorzitster Catherine Gilain-Pycke. Zuid-Korea is de eerste Aziatische markt waar Inex de drank lanceert.

In twee jaar tijd klom de omzet van Inex in Korea tot 2 miljoen euro. Het nieuwe product moet de lokale inkomsten een boost geven. Gilain-Pycke is erg te spreken over de handelsrelaties met de Koreanen. ‘Het is een aangename markt om naar te exporteren en handel mee te drijven. Ze zijn op zoek naar kwaliteit. Dat je uit België komt, is een troef’, vertelt ze.

Handelsakkoord

Schermvullende weergave Catherine Gilain-Pycke ©BELGA

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Korea uit 2010 gaf Belgische bedrijven in Korea een duw in de rug. De omzet van de Belgische voeding- en drankbedrijven verdubbelde in vier jaar tijd tot 155 miljoen euro in 2018. Dat maakt van Zuid-Korea de vierde belangrijkste overzeese afzetmarkt voor onze voedingsindustrie.

Catherine Gilain-Pycke neemt deel aan de handelsmissie als voorzitster van Inex. Toen ze twee jaar geleden voor het eerst in Zuid-Korea neerstreek, was dat nog als CEO. Maar die fakkel gaf ze vorig jaar na 19 jaar - ze belandde in 2000 onverwacht op de stoel van haar vader - door aan de veertiger Peter Grugeon. Hij is de eerste niet-familiale topman van Inex, dat al vier generaties in de handen van de familie Pycke is. ‘Ik hou mij nu vooral bezig met strategie en innovatie’, zegt ze.

Vijf jaar geleden werd de groep opgedeeld: broer Werner Pycke kreeg Top Bronnen, de twee zussen Catherine en Daisy het zuivelbedrijf. De intrede van een externe topmanager is geen voorbode op een verkoop, zegt Gilain-Pycke formeel. ‘Inex is een stuk van onszelf.’ En de vijfde generatie stoomt zich al klaar via eigen projecten.

170 miljoen Inex boekte vorig jaar een omzet van 170 miljoen euro, 8 procent meer dan het jaar ervoor.

Inex boekte vorig jaar een omzet van 170 miljoen euro, 8 procent meer dan het jaar ervoor. De groei kwam er deels op eigen kracht, maar ook dankzij de overname van de Olvarit-groeimelk voor peuters van de Franse zuivelreus Danone eind 2017. Het merk werd geherlanceerd onder de naam Bambix en de bekende Bambix-berenkoeken werden in een nieuw kleedje opnieuw op de markt gebracht.

Naargelang de volatiliteit van de melkprijs bedragen de winstmarges van Inex tussen 3 en 10 procent. ‘Om de volatiliteit uit de kosten te halen, gaan we voor meer producten met toegevoegde waarde. Ook het partnerschap met Colruyt en de melkveehouders om een stabiele melkprijs aan te bieden moet daaraan bijdragen.’