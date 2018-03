Internationalisering bezorgt Vranken bijna helft meer winst

De Franse champagnegroep Vranken-Pommery Monopole zag de nettowinst vorig jaar met 45 procent stijgen. De toenemende verkoop buiten Europa maakte de zwakte in Frankrijk en het VK goed.

De omzet van Vranken-Pommery Monopole bleef in 2017 stabiel op 300,2 miljoen euro. In het thuisland Frankrijk wist de groep haar positie als grote speler te behouden, maar de champagnemarkt zelf kromp er met 2,5 procent. De export naar het Verenigd Koninkrijk kende een sterke daling door de brexit en de daaruit voortvloeiende verzwakking van het pond. Vranken verwacht dat de zwakte op de Britse markt van lange duur zal zijn. In de rest van Europa liep de verkoop beter, vooral dankzij de ‘heel dynamische markten’ België, Duitsland en Italië.

Buiten Europa beginnen de commerciële inspanningen volop vruchten af te werpen. De verkoop in de VS en Japan nam met 10 procent toe en die in Australië zelfs met 50 procent.

Een belangrijke steunpilaar vormen de twee hoofdmerken van de groep, Vranken en Pommery. Samen waren ze vorig jaar al goed voor 54,5 procent van de verkochte volumes tegen 50 procent in 2016. De verkoop van de Provencewijnen liep ook goed en groeide met 30 procent.

De Listel-wijnen maken geen deel meer uit van de portefeuille: Vranken verkocht vorige zomer zijn belang van 50 procent in Listel voor 44 miljoen euro.

Meer winst, stabiel dividend

De focus op merkproducten met een hogere toegevoegde waarde, de internationale ontwikkeling en een betere kostenbeheersing maakten dat de rendabiliteit afgelopen jaar duidelijk verbeterde. De courante bedrijfswinst steeg met 8,7 procent tot 26,2 miljoen euro.

Dat de eigenlijke bedrijfswinst in mindere mate verbetert – met 3,7 procent tot 22,7 miljoen euro – is te wijten aan hogere vaste kosten, die vooral te maken hebben met de kleine oogst. Het zuiden van Frankrijk kende de ergste droogte in dertig jaar, waardoor de oogstvolumes van Vrankens wijngaarden in de Camargue meer dan 40 procent krompen.

Ondanks iets hogere financiële lasten stijgt de nettowinst van de groep Vranken met 45 procent tot 8,7 miljoen euro. Het dividend blijft stabiel op 0,8 euro per aandeel. Ten opzichte van de beurskoers van 28 maart bedraagt het brutodividendrendement 3,52 procent.

Vranken bouwde vorig jaar zijn schuldenlast met 32,8 miljoen euro af tot 618,3 miljoen. Dat zou vanaf 2018 een gunstige weerslag moeten hebben op de financiële kosten.

Nieuw-Zeeland

Zoals altijd geeft Vranken geen concrete vooruitzichten voor het lopende jaar. In Frankrijk vertoont de champagneverkoop weer tekenen van beterschap. Er zijn ook enkele nieuwe producten die de verkoop kunnen stimuleren: een champagne Brut Nature, de Amerikaanse schuimwijn Louis Pommery California en de Camargueschuimwijn Brut de France, die sinds kort in ons land op de markt is.