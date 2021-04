Investeerder Filip Balcaen plant exit uit stevia

De West-Vlaamse zakenman Filip Balcaen wil volledig uit het Peruviaanse bedrijf Stevia One stappen. Maar de hevige coronacrisis in Zuid-Amerika bemoeilijkt de verkoop.

Het Belgische sprookje rond de suikervervanger stevia loopt ten einde. Investeerder Filip Balcaen, die fortuin vergaarde met de verkoop van het tapijtenbedrijf Balta, wil de Peruviaanse steviaproducent Stevia One volledig verkopen. Dat bevestigt hij aan De Tijd.

Stevia is een natuurlijk calorieloos zoetmiddel dat tot 300 keer zoeter is dan suiker. De Peruviaanse producent Stevia One was lange tijd het troetelkind van de Antwerpse redersfamilie Saverys. Ze stak tientallen miljoenen euro's in het project in de jungle van Peru. Maar de familie botste op tal van problemen.

Marc Saverys, de grootaandeelhouder van de maritieme groep CMB, riep de hulp in van Balcaen. Sinds de verkoop van Balta bouwt Balcaen participaties in allerlei bedrijven op. Saverys en Balcaen richtten eerder de investeringsmaatschappij Pentahold op.

Doorbraak

Balcaens investeringsmaatschappij Baltisse werd in 2017 de hoofdaandeelhouder van Stevia One. Volgens de West-Vlaming had het bedrijf een concurrentieel voordeel omdat het dankzij zijn plantage en fabriek de hele productieketen controleerde. De Waalse zakenman Gilles Paquet nam een minderheidsbelang in Stevia. De familie Saverys hield volgens de jongste jaarrekening 12 procent over.

We zijn de business in zijn totaliteit aan het verkopen. Filip Balcaen Investeerder

Na de eigenaarswissel verklaarde Balcaen dat de business na enkele moeilijke jaren vlot liep. ‘2019 wordt het jaar van de doorbraak', klonk het. Tegelijk was Balcaen op zoek naar een strategische partner die de ontwikkeling en de commercialisering van Stevia One zou financieren. Maar nu blijkt dat de Belgen zich volledig willen terugtrekken uit het Peruviaanse bedrijf. ‘We zijn de business in zijn totaliteit aan het verkopen’, bevestigt Balcaen aan De Tijd.

De zakenman wijst erop dat de markt veel competitiever is geworden. ‘Er is veel concurrentie van China, al wil niet iedereen Chinese producten’, zegt hij. Grote drankengroepen als Coca-Cola en Pepsi lanceerden jaren geleden producten met stevia. Maar het product staat nog niet op punt, waardoor de grote doorbraak van de alternatieve zoetstof uitblijft.