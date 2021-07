Investeringspoot BNP Paribas Fortis stapt in bottelaar Konings

Konings surft op de steeds verder doorgedreven uitbesteding van de productie door die wereldspelers. Dat zijn steeds meer marketingmachines die activiteiten als aankoop, logistiek en productie niet in eigen handen houden. Met 18 lijnen in heel Europa, waar elk jaar bijna 1 miljard blikjes, brikjes en flesjes van de band lopen, goed voor een sliert van 60.000 kilometer, is Konings - een van de genomineerden voor de prijs van Onderneming van het jaar 2020 - een Europese speler geworden.

Het is de zesde deal van de investeringspoot van de bank sinds begin dit jaar en naar verluidt een van haar grootste ooit. Begin 2021 stapte BNP Paribas Fortis Private Equity in het vierde fonds van kmo-investeerder Vectis en in juni kwam het aan boord bij Het Poetsbureau, een van de grootste dienstenchequespelers in Vlaanderen. Het kocht intussen ook een belang in Memo - de groep boven het Limburgse contactcenter Offitel - en in de scale-up Xenomatix. Het was daarnaast een van de uittredende partijen bij de verkoop van de dampkappenproducent Novy aan het Amerikaanse Middleby.