Italianen kopen Boerinneke

De Belgische chocopastaproducent Boerinneke komt in handen van zijn Italiaanse concurrent Nutkao. Nutkao wil met Boerinneke groeien in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Na drie generaties verkoopt de familie Van Weyenbergh en haar zakenpartner Paul-Henri Verhelst hun bedrijf Boerinneke. De koper is Nutkao, dat vooral chocopasta maakt voor de huismerken van supermarkten. In die sector is ook Boerinneke actief. Zowat de helft van de omzet komt van 'private labels'.

Nutkao is in onze contreien vrij onbekend. Het bedrijf bestaat sinds 1982 en verkoopt zijn producten in 80 landen. Het bedrijf boekt 200 miljoen euro omzet, inclusief de zowat 14 miljoen euro van Boerinneke.

Penotti

Boerinneke moet Nutkao versterken in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. 'Boerinneke is een strategische overname voor de Nutkao Groep, die zo haar groei in Europa consolideert', zegt Nutkao-CEO Federico Fulgoni in een persbericht. 'Met deze overname hebben we nieuwe vaardigheden en een industrieel platform toegevoegd dat nog dichter bij de referentiemarkten en de behoeften van consumenten en industriële klanten staat.'

Boerinneke zal worden aangestuurd door twee broers: Daniel en Marcel Peeters. Ze stonden jaren aan het hoofd van de Nederlandse chocopastamaker Duo Penotti.