Jack Daniels 10 procent duurder door Europese invoerheffingen

Het handelsconflict tussen de EU en de VS maakt de whiskey van Jack Daniels tien procent duurder voor de Europese consument.

Beetje bij beetje wordt het handelsconflict tussen de EU en de VS voelbaar in de winkelrekken en op de fabrieksvloeren .

De Europese Unie heft sinds vrijdag 22 juni heffingen van 25 procent op Amerikaanse producten die worden gemaakt in staten die door Republikeinse politici worden bestuurd. Bedoeling is op die manier de politieke steun voor het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump te ondermijnen .

Harley-Davidson

Maandag maakte het eveneens geviseerde Harley-Davidson bekend dat het zijn prijzen in de EU niet durft verhogen omdat ze een Harley in de EU gemiddeld 2.200 dollar duurder zou maken. Daarom zal Harley Davidson de motorfietsen voor Europese klanten buiten de EU produceren .

De VS voerde op 1 juni heffingen van 25 procent op Europees staal en 10 procent op Europees aluminium in, omdat de Europese import van die producten de Amerikaanse nationale veiligheid zou bedreigen. De EU reageerde met douanetarieven op een handelsstroom van dezelfde orde, waarvan de eerste schijf - zoals op whiskey en Harley's - vrijdag 22 juni in ging.