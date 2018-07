Jackpot voor familie Lippens

Finasucre, de holding gecontroleerd door de familie Lippens, krijgt 332 miljoen euro binnen na de verkoop van haar belang in het Franse ­ingrediëntenbedrijf Naturex.

Finasucre is de gediversifieerde holding van de bekende zakenfamilie-Lippens. Zoals de bedrijfsnaam doet vermoeden, vormt suikerproductie de historische hoofdactiviteit van de groep, met fabrieken in België en Nederland en plantages in Congo en Australië. Ze wordt al jaren geleid door Olivier Lippens, een achterneef van Maurice (ex-Fortis) en Leopold, de burgemeester van Knokke-Heist. De groep zelf is minder bekend bij het grote publiek, maar telt toch 2.670 werknemers en is doorgaans goed voor een jaar­omzet van 300 à 400 miljoen euro.

Een van de vele participaties blijkt een schot in de roos. Finasucre bezat 25,8 procent van het beursgenoteerde Naturex, een Franse producent van natuurlijke ingrediënten. De Zwitserse parfum- en aromagroep Givaudan kocht in juni een belang van 40,6 procent in ­Naturex en deed een bod op alle andere aandelen. Het bod waardeert ­Naturex op 1,3 miljard euro of 42 procent meer dan de beurswaarde van voor de transactie. Dat betekent dat Finasucre als grootste aandeelhouder 332,5 miljoen euro cash ziet binnenstromen.

Volgens analisten betaalt Givaudan een hoge prijs voor Naturex, maar met de deal versterkt het zich in een snel groeiend deel van de cosmetica- en voedingsindustrie.

Olivier Lippens geeft geen commentaar voor de algemene vergadering van Finasucre, die op 26 juli gepland is. In zijn jaarrekening beperkt Finasucre zich tot het melden van 'een aanzienlijke meerwaarde' na de afsluiting van het boekjaar op 31 maart. De holding zegt 'de som te zullen inzetten om de risico’s van zijn cyclische activiteiten te beperken en waarde te creëren in activiteiten van duur­zame groei'.

Diversificatie

De grote vraag is in welke sector Finasucre de miljoenen herinvesteert. De groep, met hoofdzetel in Etterbeek, diversifieerde naar de productie van melkzuur en aanverwanten via het melkzuurbedrijf Galactic en heeft ook bekende vastgoed­participaties als Compagnie Het Zoute en de Sint-Hubertusgalerijen in hartje Brussel.