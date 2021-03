‘Jaloers op Lotus? Mede dankzij hen exporteren wij meer speculoos’

Zo'n eeuw geleden begonnen de families achter Vermeiren Princeps en Lotus Bakeries industrieel speculoos te maken. Terwijl Lotus een wereldmerk wordt, staat Vermeiren in de schaduw. 'Maar ook wij verkopen het gros van onze koekjes en pasta in het buitenland. Zelfs in coronatijden investeren we en maken we winst.'

Na 35 jaar is ondernemer Peter Vermeiren er eindelijk in geslaagd: de speculoosfabriek Vermeiren Princeps heeft een derde productielijn. ‘Ik reserveerde er al een plaatsje voor toen ik destijds als dertigjarige het CEO-schap van mijn zieke vader en mijn oom overnam, en nu staat ze er. We zijn zo hard gegroeid de voorbije jaren dat we moeten uitbreiden.’

Vijftien jaar geleden boekte Vermeiren 5 miljoen euro omzet. In het recordjaar 2019 was dat 15 miljoen euro. ‘Vorig jaar liep de omzet fors terug door corona, maar zelfs toen sloten we af met een substantiële winst. En we zijn nog altijd schuldenvrij.’

Spanje en Japan

Als corona weg is, zal de situatie normaliseren, maakt Vermeiren zich sterk. Dan gaat het bedrijf door met wat het in de voorbije jaren deed: meer en meer speculoos en speculoospasta verkopen in binnen- en buitenland. Vermeiren verkoopt zijn producten onder eigen naam, maar ook onder de merken van zijn klanten - waaronder veel supermarkten.

‘80 procent van onze speculoos en speculoospasta exporteren we, terwijl dat twintig jaar geleden amper 20 procent was’, zegt commercieel directeur Steven Vavedin. ‘We zijn vooral succesvol in Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan. We doen amper grote reclameacties, maar zetten erop in onze klanten te laten proeven van ons koekjes. Eerst bieden we onze producten aan in de horeca, zodat de consument ze leert kennen. Nadien leggen we ze in de rekken van de supermarkt.’

Dat zal velen bekend in de oren klinken, zeker wie belegt. ‘Er zijn inderdaad gelijkenissen met Lotus Bakeries’, zegt Vermeiren. ‘Onze bedrijven zijn ongeveer in dezelfde periode ontstaan.’ In het begin van vorige eeuw leken Lotus en Vermeiren nog op elkaar. Beide bedrijven werden opgericht door een bakker die zijn speculoos op industriële schaal begon te maken. De koekjes van Lotus en Vermeiren belandden zowat gelijktijdig in de Belgische supermarkt.

Bijna een eeuw later zijn de verschillen tussen Lotus en Vermeiren groot. Met ruim 650 miljoen euro omzet is het beursgenoteerde Lotus veertig keer groter dan Vermeiren. Lotus bouwde de voorbije jaren fabrieken in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, terwijl Vermeiren nog altijd alleen produceert in de fabriek die het in 1947 bouwde aan het einde van een doodlopende straat op het industrieterrein in Bornem. De soberheid van de kantoren en de fabriek contrasteert met de statige gerenoveerde witte Oost-Vlaamse pastorij van waaruit de familie Boone Lotus bestiert.

‘Lotus heeft decennia geleden gekozen voor overnames - van speculoosproducenten en andere koekjesmakers - terwijl wij altijd organisch zijn gegroeid met speculoos’, zegt Vermeiren. ‘Dat was eigenlijk geen bewuste keuze. Het liep gewoon zo.’

Schermvullende weergave Commercieel directeur Steven Vavedin en CEO Peter Vermeiren.

‘Of we jaloers zijn dat we niet staan waar Lotus staat? Neen. Ere wie ere toekomt: ik heb bewondering voor Lotus. Het heeft de Belgische speculoos internationaal op de kaart gezet, zoals AB InBev dat gedaan heeft met het Belgische bier. Mede dankzij Lotus kunnen ook wij groeien in het buitenland.’

Strijd om de laagste prijs

Samen met Lotus, Jules Destrooper en Lu overleefde Vermeiren de overname- en sluitingsgolf die de Belgische speculoos- en koekjessector de voorbije decennia doormaakte. ‘In het winkelrek woedde een strijd om de laagste prijs, waarvan Lotus de winnaar is’, zegt Vermeiren. ‘Wij hebben daar nooit aan meegedaan. We zijn altijd ambachtelijk blijven werken. We werken met machines die de handenarbeid van de bakker imiteren en niet met de moderne toestellen die sommige concurrenten gebruiken. En we gebruiken nog altijd echte kandijsuiker, kandijgruis en rietsuiker, terwijl sommige concurrenten witte suiker gebruiken die ze mengen met kandijstroop. Wij bakken onze koeken langzaam op hoge temperatuur, terwijl sommige producenten hun koeken eerder drogen dan bakken.’

Vermeiren vertelt dat hij een grote passie heeft voor het familiebedrijf. ‘Nochtans ben ik geen zoetebek en eet ik liever hartige voeding. Dat komt door mijn moeder, die lerares huishoudkunde was. Zij leerde ons dat te veel suiker en vet ongezond zijn. Wat mijn vader daarvan dacht? Niet veel, want hij liet de opvoeding over aan mijn moeder.’

‘Maar ik ben opgegroeid met het bedrijf. Als veertienjarige stond ik hier tijdens de schoolvakanties de hallen te vegen en hielp ik in de bakkerij. Als we een nieuw product creëren en ik het nadien in de supermarkt zie, dan geeft dat nog altijd veel voldoening.’

Die passie kwam het voorbije jaar van pas, want 2020 was een van de uitdagendste jaren van zijn carrière. Het bedrijf zag af. ‘De omzet is vorig jaar door corona met double digits gekrompen’, zegt Vavedin. ‘De verkoop aan de horeca - goed voor een kwart van de omzet - viel zwaar terug.’

‘De nieuwe lijn kwam er toch, want die was al voor de crisis besteld’, zegt Vermeiren. Het is een investering van 4 miljoen euro. ‘Of ik gevloekt heb? Ach, doe wel en kijk niet om. En we hebben de extra lijn sowieso nodig, want we zaten qua capaciteit op ons tandvlees. Als de horeca weer opengaat, willen mensen op café weer massaal een koekje eten bij de koffie. Om onze nieuwe productielijn te betalen zijn we wel in onze reserves moeten duiken. Dat is niet leuk, maar we kunnen het aan. Slapeloze nachten heb ik niet gehad.’

Vermeiren Princeps Maakt sinds 1919 speculoos onder eigen merknaam en huismerken van onder andere supermarkten. Omzet (2019*): 15,3 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 2,3 miljoen euro.

Nettowinst: 1,6 miljoen euro.

30 personeelsleden in de fabriek en kantoren in Bornem.

Eigenaars: Peter Vermeiren en Kerim Yürük (50%) en de familie Vavedin (50%). *: de officiële cijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar

In een reactie op het virus legt Vermeiren nog meer de nadruk op de verkoop in de supermarkt. ‘Daarom verkopen we onze speculoospasta sinds enkele weken bij Colruyt’, zegt Vavedin. ‘Ook in andere landen gaan we hem meer verkopen in de supermarkten.’

Nu de nieuwe lijn er staat, zit het levenswerk van Vermeiren er bijna op. ‘Ik ben onlangs 65 geworden en nu ga ik nog enkele jaren uitbollen’, zegt hij met een lach. De opvolging is nog niet geregeld. ‘Ik bezit samen met mijn zakenpartner Kerim Yürük - die het bedrijf ooit betrad als manager - de helft van de aandelen. De andere eigenaar is de vader van Steven, die midden jaren 90 de aandelen van mijn oom overnam. Zowel ikzelf als mijn zakenpartners hebben kinderen, die me eventueel kunnen opvolgen. Het is voor mij ook geen taboe om mijn aandelen te verkopen. Alles in het belang van het bedrijf.’