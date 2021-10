Jan Boone (Lotus Bakeries): ‘Ja, we zouden graag in de Bel20 geraken'

De familie achter het koekjesbedrijf Lotus haalde deze week meer dan 300 miljoen euro op. ‘Het klinkt misschien contradictorisch, maar nu ben ik er heel zeker van dat Lotus een familiebedrijf blijft’, zegt topman Jan Boone.

De ondernemersfamilie Boone verkocht deze week via de beurs 8 procent van haar bedrijf Lotus Bakeries. De operatie leverde de Boones 326 miljoen euro op. ‘We zijn geslaagd in ons opzet: het bedrijf klaarmaken voor de toekomst’, zegt CEO Jan Boone (50). ‘Het klinkt misschien contradictorisch, maar nu ben ik er heel zeker van dat Lotus een familiebedrijf blijft. De nieuwe generatie wil doorgaan in de nieuwe constellatie.’

Jan Boone is de spil van die nieuwe, derde generatie, samen met zijn zus en zijn neven en nichten uit de drie familietakken van Jan Boone senior, die het bedrijf in 1932 oprichtte. Boone nam het CEO-schap in 2011 over van zijn vader Matthieu. Sindsdien groeide de omzet van 275 miljoen naar 663 miljoen euro.

De drie uitdijende familietakken zijn al jaren aan elkaar vastgeklonken in een stichting. Daar zit nog een vierde speler in: Anton Stevens. Hij is een nazaat van de oprichter van de wafelmaker Corona, waarmee Lotus in de jaren 70 fuseerde. ‘Na de beursoperatie blijven alle partners aan boord. Niemand stapt uit het bedrijf’, zegt Boone.

Jan Boone 1996: auditor bij PwC.

2000: directie Omega Pharma.

2005: directeur bij Lotus Bakeries.

2011: CEO van Lotus Bakeries.

Aandeelhouder en vicevoorzitter van Club Brugge.

Ook de missie van het bedrijf blijft overeind: op termijn wereldwijd het populairste koekjesmerk worden, na de Amerikaanse merken Oreo en Chips Ahoy. Lotus is dit jaar goed op weg. In de eerste zes maanden van het jaar groeide de omzet met 13 procent, het snelste groeitempo ooit. Toch is 2021 een uitdagend jaar, door de stijgende grondstoffenprijzen. ‘Er is in veel domeinen inflatie’, zegt Boone. ‘Grondstoffen, verpakkingen en energie worden duurder. Onze stijgende kosten moeten we doorrekenen aan onze klanten (de supermarkten, red.). Het kan niet anders. Hoeveel we onze prijzen zullen verhogen? Dat bespreken we eerst met onze klanten. We zijn zeker niet het enige voedingsbedrijf dat zijn prijzen verhoogt.’

Wat beoogt de familie met de beursoperatie van deze week?

Jan Boone: ‘Beursgenoteerde bedrijven met sterke familiale referentieaandeelhouders kampen altijd met de vraag: gaan we voluit voor de beurs of niet? We schipperden daar tussenin. We zaten op de beurs, maar de free float (vrij verhandelbare aandelen, red.) was klein en de liquiditeit van het aandeel was laag (relatief weinig aandelenverkopen, red.). Er waren ook maar weinig buitenlandse aandeelhouders.’

‘Daarom hebben we met de hele familie beslist de contacten met de aandeelhouders te verhogen en meer te communiceren. We hebben een roadshow gehouden voor buitenlandse investeerders. Fransen, Nederlanders, Scandinaven, Britten, Zwitsers... Velen van hen kenden ons niet, maar toen we ons verhaal vertelden en ze onze beurswaardering zagen, raakten ze snel geïnteresseerd.’

‘We hebben nu voluit voor de beurs gekozen, maar de familie blijft aan zet en legt de strategische lijnen vast. De helft van de aandelen is nu vrij verhandelbaar op de beurs, maar de familie behoudt de andere helft en controleert 66 procent van de stemrechten.’

‘Door de operatie hebben de familieleden ook de kans om hun vermogen een beetje te diversifiëren. Met de nadruk op een beetje, want het gros van ons vermogen blijft in het bedrijf.’

Gaat u de 300 miljoen samen investeren in andere bedrijven?

Boone: ‘Dat is privé. Het is niet aan mij om te zeggen hoe de familiale aandeelhouders hun geld willen investeren.’

Verandert dit operationeel iets voor het bedrijf?

Boone: ‘Nee, er zal niet veel veranderen. We blijven Lotus leiden zoals in de voorbije jaren. De raad van bestuur van het bedrijf, die van de stichting en de bedrijfsstrategie veranderen niet. Alleen gaan we meer communiceren met de beurs.’

Wilt u door de beursoperatie een Bel20-bedrijf worden? Of vindt u dat niet belangrijk?

Boone: ‘Goh, niet belangrijk zou ik zeker niet zeggen. Lotus zou graag in de Bel20 zitten. Zeggen dat dat ons niet interesseert, zou niet juist zijn. (lacht) In jullie krant verschijnen vaak lijstjes met bedrijven die op basis van hun marktwaarde én de liquiditeit van hun aandeel in de Bel20 zouden kunnen belanden.’

‘Als wij erbij zouden komen, zou er jammer genoeg wel een mooi Belgisch bedrijf uit de index moeten. Misschien moet ik eens bellen naar Vincent Van Dessel, de topman van de Brusselse beurs, en vragen of het niet tijd is om van de Bel20 een Bel25 te maken. De beweging om de nationale indexen te vergroten is er ook in andere landen. En we hebben intussen in België veel mooie bedrijven. Voldoende om een Bel25 op poten te zetten.’

Waarom wil Lotus in de Bel20? Opent dat deuren? Legt een buitenlandse supermarkt-CEO dankzij die titel uw speculoos sneller in de rekken?

Boone: ‘Het zou fijn zijn mocht het zo werken, maar niet de CEO van een supermarkt kiest welke producten in het winkelrek belanden. Dat doen de inkopers, op basis van data. Wat verkoopt, blijft in de rekken. Maar een beursnotering levert een boel voordelen op. Een zitje in de Bel20 nog meer. Een notering geeft je bedrijf geloofwaardigheid, want beursgenoteerde bedrijven moeten over alles transparant zijn. Dat helpt als je bijvoorbeeld personeel rekruteert in pakweg China, de VS of Zuid-Korea. Elk bedrijf vecht voor talentvolle mensen en een beursnotering is dan een troef.’

Lotus Bakeries Omzet: 663,3 miljoen euro.

Recurrente ebitda: 111,1 miljoen euro.

Nettowinst: 82,5 miljoen euro.

Werknemers: 2.155.

Actief: in meer dan 50 landen.



Waarom splitst Lotus het aandeel niet? Dat zou de liquiditeit nog verhogen en kan het bedrijf aantrekkelijk maken bij al die jongeren die in de voorbije twee jaar aan het beleggen gingen.

Boone: ‘De beurskoers van vandaag staat symbool voor wat we in al die jaren opgebouwd hebben. Dat willen we zo houden. Vandaag hebben we geen grote redenen om ons aandeel te splitsen. We wilden de transactiesnelheid verhogen en dat hebben we gedaan door de free float te verhogen.’

Producten die duurder zijn, hebben vaak een premium imago - denk aan de iPhone. Beoogt u dat ook met het Lotus-aandeel?

Boone: ‘10, 15 jaar geleden was ons aandeel 100 euro waard. Nu meer dan 5.000 euro. Dat weerspiegelt de waarde die we in al die jaren gecreëerd hebben en daar zijn we fier op. Trouwens, ook in Amerika voeren almaar meer bedrijven expliciet geen stock split door.’

U benadrukt dat de beursoperatie op poten is gezet met de familie. Over wie hebt u het dan? Wie is uw klankbord in de familie?

Boone: ‘Dan heb ik het over de hele familie, die via elf bestuurders vertegenwoordigd is in de raad van bestuur van onze familiestichting. Dat zijn mensen van de tweede generatie. Zoals mijn oom, mijn moeder en mijn vader is voorzitter. Maar tegenwoordig zitten er vooral telgen van de derde generatie in. Mijn nichten, neven, mijn zus, Anton Stevens... Drie keer per jaar komen we samen en dan geven we een stand van zaken van het bedrijf. Met elk van hen ga ik in dialoog. Ik beantwoord hun vragen, luister naar hun suggesties. Dat beschouw ik als een belangrijke taak.’

Betrekt u uw kinderen bij het bedrijf, zoals uw vader dat destijds met u deed?

Boone: ‘Het familiebedrijf is me met de paplepel ingegeven. Lotus is mijn passie, en net als elke vader spreek ik met mijn kinderen over mijn passie. Vaak spontaan, zonder dat ik het goed en wel besef. Ook nu nog spreek ik met mijn vader over Lotus. Dat zal nooit veranderen, denk ik.’

Waarover hebt u het dan? Wat waren de grote projecten van de afgelopen maanden?

Boone: ‘We werken volop aan onze groei in belangrijke landen als het VK en de VS. Ook in Duitsland en China verwachten we veel groei. Net als in Italië, waar we nog klein zijn. We breiden ook onze fabrieken in Lembeke en de VS uit. In Lembeke bouwen we een nieuwe deegkamer, die midden volgend jaar klaar moet zijn. De fabriek in de VS verdubbelen we met twee bijkomende speculooslijnen. In Courcelles, bij Luik, bouwen we een nieuwe hal. Daar komt een nieuwe productielijn voor wafels.’

‘Ook commercieel verandert er veel. Vooral bij onze afdeling natural foods, snacks zonder toegevoegde suikers. De twee verkoopkantoren in het VK hebben we samengesmolten. Hun exportkantoor hebben we ondergebracht in Zwitserland, waar ons inkoopkantoor al jaren zit. De bedoeling van die stroomlijning is te blijven groeien met onze natural foods.’

U bent ook actief als vicevoorzitter en aandeelhouder van Club Brugge. Eerstdaags valt de beslissing over de vergunning voor het nieuwe stadion. Hebt u er een goed oog in?

Boone: ‘Daar ga ik niet op reageren.’ (lacht)

Zijn Lotus en Club Brugge voor u twee aparte werelden?

Boone: ‘Ja, het zijn totaal andere sectoren. Bovendien ben ik bij Lotus verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Bij Club ben ik niet-uitvoerend lid. De dagelijkse leiding is in handen van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe. Af en toe wisselen ze van gedachten met mij en medebestuurder Peter Vanhecke.’

Eerder dit jaar mislukte de beursgang van Club Brugge. Spijt u dat?

Boone: ‘Nee, want we kregen een goed vervolg. Orkila Capital stapte in het kapitaal (het Amerikaanse fonds betaalde 30 miljoen voor 23 procent van de aandelen, red.). Het is een heel inspirerende aandeelhouder, die de sportwereld goed kent. Achteraf bekeken is de instap van Orkila misschien zelfs beter dan een beursnotering.’

Is Club Brugge even lokaal verankerd als Lotus?

Boone: ‘Ja. Bart, Vincent, Peter en ik hebben ons controlebelang verankerd in de vennootschap Grizzly Sports. Bart heeft de meerderheid, maar er is een aandeelhoudersovereenkomst.’

Misschien kunt u - mede met het geld van de beursoperatie van Lotus - uw belang in Club Brugge vergroten?