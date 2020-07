Jay-Z en Oprah Winfrey in zee met AB InBev-telgen

De Zweedse onderneming is niet verlegen om een pr-stunt en speelt daar in zijn communicatie gretig op in.

De Zweedse maker van havermelk Oatly tankt 200 miljoen dollar bij. Showbizzmiljonairs Oprah Winfrey en Jay-Z worden aandeelhouder en voegen zich zo bij de Belgische familie de Spoelberch (AB InBev).

Het Zweedse Oatly ontstond midden jaren 90 als spin-off aan de Lund-universiteit, iets ten noorden van de Zweedse stad Malmö. Het bedrijf verkoopt zijn lactosevrije producten in een twintigtal landen in Europa en Azië en is een concurrent van Alpro (ex-Vandemoortele en nu van Danone). Havermelk wordt steeds meer een alternatief voor koemelk.

Een reus en sterren

Om zijn groeiplannen te ondersteunen heeft het bedrijf 200 miljoen dollar (175 miljoen euro) opgehaald. De kapitaaloperatie waardeert Oatly op 2 miljard dollar (1,76 miljard euro).

De transactie wordt geleid door de financiële reus Blackstone . Dat is een van ’s werelds grootste private-equitygroepen. Ook de Nederlandse Rabobank, traditioneel een belangrijke landbouwfinancier, legt geld op tafel. Maar de meest bekende nieuwe investeerders zijn de showbizzmiljonairs Oprah Winfrey en Jay-Z en actrice Natalie Portman (Star Wars). Hoeveel elk van die partijen investeert, is niet bekend.

Met het geld wil de havermelkproducent nieuwe markten aanboren. Het bedrijf boekte vorig jaar 200 miljoen dollar omzet en hoopt volgend jaar op het dubbele uit te komen. Tegen eind volgend jaar wil het wereldwijd vijf fabrieken hebben: twee in de Verenigde Staten, twee in Europa (Zweden en Nederland) en één in Azië.

Brouwers

De AB InBev-familie de Spoelberch investeerde in 2016 in Oatly. Dat gebeurde via CR Verlinvest, een joint venture van haar investeringsvehikel en de groep achter het Chinese biermerk Snow. CR Verlinvest zou, voor de huidige kapitaalronde, een belang van 10 à 15 procent van de Zweedse groep in handen hebben.