Jay-Z sluit klinkende deal met LVMH

De Amerikaanse rapper Jay-Z verkoopt de helft van zijn champagnemerk Armand de Brignac aan de Franse luxegroep LVMH.

Jay-Z, de Amerikaanse rapper-ondernemer en echtgenoot van superster Beyoncé, wil zijn champagnemerk Armand de Brignac internationaal laten groeien. Daarom gaat hij een samenwerking aan met LVMH, het Franse luxeconcern dat onder meer Veuve Clicquot, Dom Pérignon en Moët & Chandon maakt. LVMH neemt een belang van 50 procent in het champagnemerk van Jay-Z. De kostprijs van de deal wordt niet bekendgemaakt.

500.000 flessen In 2019 werden een half miljoen flessen van Armand de Brignac verkocht, aan prijzen die tussen 300 en 950 dollar per fles liggen.

Jay-Z, die zich de jongste jaren ontpopte tot rasechte zakenman, kocht het Franse champagnemerk in 2014 en liet er flink wat marketeers op los. In 2019 werden een half miljoen flessen verkocht, aan prijzen die tussen 300 en 950 dollar per fles liggen. Sommige speciale edities kunnen tot 100.000 dollar kosten.

Volgens de rapper is Moët Hennesy (de drankendivisie van LVMH) 'de logische partner om Armand de Brignac een niveau hoger te tillen op het vlak van smaak en distributie'. 'Met onze 1.600 hectare aan wijngaarden in de champagnestreek kunnen we de volumes de komende jaren fors verhogen', zegt Philippe Schaus, de CEO van Moët Hennesy, over de deal.

Het typerende logo geeft het champagnemerk de bijnaam Ace of Spades.

Rihanna

De samenwerking met Jay-Z is een nieuw voorbeeld van de vernieuwingsstrategie van de miljardair Bernard Arnault. Die slaagt er keer op keer in zijn concern, dat met merken als Louis Vuitton een stijf en elitair karakter oproept, opnieuw uit te vinden. Daar spelen celebrity's een belangrijke rol in. Zo haalde LVMH in 2019 de Amerikaanse zangeres Rihanna aan boord als ontwerper, om millennials aan te trekken.

Deze maand nog kondigde het modehuis aan dat de kledinglijn Fenty tijdelijk on hold wordt gezet. De lingeriecollectie en de cosmeticaproducten blijven wel in de rekken liggen. Corona is de officiële reden, maar tussen de lijnen door liet LVMH verstaan dat de verkoop geen megasucces was. Met Jay-Z hoopt het nu een nieuwe slag te slaan bij de jongere generatie.