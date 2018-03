Jeneverproducent Bruggeman koopt ZiZi Coin Coin

De Gentse jeneverproducent Bruggeman neemt de Luikse brouwer van de aperitiefdrank Zizi Coin Coin over.

De Oost-Vlaamse jeneverproducent Bruggeman, bekend van merken als Peterman, Hertekamp en Smeets, koopt het bedrijf DDB Spirits uit Hoei. Dat melden beide firma's vrijdag.

Schermvullende weergave ©Zizi Coin Coin

DDB Spirits, opgericht in 1993, is gespecialiseerd in aperitiefdrankjes. Zijn bekendste product is Zizi Coin Coin, een gele mix van Cointreau en citroensap. Daarnaast brouwt het bedrijf ook de kersenlikeur Couille de Singe (letterlijk: ballen van de aap).

Bruggeman toont zich uiterst tevreden met de overname. 'De uitzonderlijke kwaliteit en de smaak van deze sterke lokale merken is een troef voor onze portfolio 'local heroes'', zegt directeur Lieven Stevens.

La Martiniquaise

Bruggeman, opgericht in 1884, maakt sinds 2009 deel uit van La Martiniquaise. Die Franse groep verkoopt whisky (Label 5, Sir Edwards en Glen Moray), rum (St.-James en Negrita) en vodka (Poliakov) en porto (Cruz). Bruggeman commercialiseert ook ook een aantal van die merken.

La Martiniquaise is aanwezig in meer dan 100 landen en stelt 2.000 medewerkers te werk. Met een omzet van 1 miljard euro is het bedrijf de tweede speler op de Franse markt, na Pernod Ricard (Ricard, Chivas Regal, Absolut Vodka, Lillet).

Jachtbitter

Sinds de overname door La Martiniquaise heeft Bruggeman zelf ook al verschillende bedrijven overgenomen. In 2011 namen de Gentenaars het Hasseltse graanjenevermerk Smeets over. Twee jaar later volgden de Nederlandse merken Olifant, Dujardin, Goblet en Eliterna.

Vorig jaar werd Bruggeman eigenaar van het Nederlandse Inspirits Premium Drinks. Dat bedrijf, bekend van onder meer de kruidenschnaps Jachtbitter, de koffielikeur Café Marakesh, en de jenever Gorter, draait een omzet van 18 miljoen euro.