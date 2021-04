Jeroen Meus en Lieven Vanlommel (Foodmaker) lanceren maaltijdbox: 'Mijn vader kan niet koken, maar Jeroen en ik gaan hem helpen'

Ze zaten samen op de koksschool en wilden al lang een maaltijdbox lanceren. Dat initiatief van Jeroen Meus (‘Dagelijkse kost’) en Lieven Vanlommel (Foodmaker) stootte op politiek protest. Is dat wel een taak van de VRT? Het lukte toch. ‘We willen tonen dat gezond eten ook van hier kan komen, zonder quinoa.’

Een gesprek over koken ‘bij je thuis’ doe je best in de kok zijn huis, en Jeroen Meus wil iets tonen. Ooit raakte hij in de ban van ‘The Angel’, een werk van de schilder Michaël Borremans waarvoor model Hannelore Knuts poseerde. Maar ook voor wie succesvol is, is niet alles betaalbaar. ‘Dus nu woon ik in dat schilderij’, zegt Meus. Wonen? Wel ja, in een gang van zijn pas door architect Joris Van Apers verbouwde woning kregen plafond, vloer, muur en deurstijl de kleuren van Borremans’ schilderij. Wit, vieux rose, zwart, donkere mosterd.

Jeroen Meus (1978) is Leuvenaar en volgde een opleiding aan de koksschool Ter Duinen in Koksijde. Hij stond onder meer aan het fornuis in het Leuvense restaurant Boardroom en had later zijn eigen restaurant Luzine. Meus maakte voor Eén ‘Plat Préféré’ en ‘Goed Volk’ en sinds 2010 ‘Dagelijkse kost’. Hij is ook quizmaster in ‘Twee tot de zesde macht’.



Lieven Vanlommel (1978) studeerde net als Meus in Koksijde. Hij volgde nadien nog opleidingen aan de Universiteit Antwerpen en de Vlerick School of Business. In 2003 stichtte hij StarMeal, in 2011 stapte hij in Foodmaker. De omzet van de restaurantketen viel in het coronajaar 2020 terug van 51 naar 30 miljoen euro. Het bedrijf boekte 4 miljoen euro verlies.

Wat een vondst, vindt ook Lieven Vanlommel, de CEO van restaurantketen Foodmaker. In deze woning in Schoonderbuken woonde hij ooit zelf, tot hij ze op een dag aan Meus verkocht. Ook voor hem is dit dus een beetje thuiskomen.

De twee leerden elkaar kennen in koksschool Ter Duinen in Koksijde. ‘We zijn allebei van 1978, maar we zaten nooit samen in de klas’, zegt Meus. ‘Ik was voordien al eens blijven zitten. We kenden elkaar wel. Maar jaren later, toen ik al voor de tv werkte, zag ik Lieven in het VTM-programma ‘Werk aan de winkel’. Hij was met StarMeal bezig en ik dacht toen al dat ik ooit zoiets wilde doen. Receptuur op grote schaal maken, rekening houdend met de beperkingen. Een week later belde Lieven me. Toevallig. We hebben afgesproken in zijn bedrijf, het adres was Stap 6 in Herselt, dat vergeet ik nooit. Die poort ging open en er was 50 man aan het werk. Hij had zo’n ‘Miami Vice’-achtig zwart bureau. Ik was zwaar onder de indruk en het klikte meteen.’

Vanlommel, zonet bij Meus aangekomen met zijn door de cartoonist Jeroom gepimpte Tesla met nummerplaat ‘Vedge’, herinnert zich de jonge Meus uit Koksijde nog. ‘Als er aan het winkeltje van de school een groepje samentroepte, mocht je zeker zijn dat Jeroen er middenin stond te tetteren. Al die anderen hingen aan zijn lippen. Hij was toen al een verteller. Dat is hij nog. Als je me vraagt wat ik voor hem voel, dan is dat pure adoratie. En ik ben niet alleen. Mijn papa kan niet koken, maar hij kijkt elke avond naar ‘Dagelijkse kost’.’

Goed idee

Vanaf maandag kan vader Vanlommel Jeroen Meus thuis krijgen. Dat was al een beetje zo. In het gamma van het moederbedrijf StarMeal en de restaurants van Foodmaker zitten al jaren gerechten op basis van een recept van Meus. Penne arrabiata, bijvoorbeeld. En in 2013 lag er al een foodbox van Meus, ontwikkeld door StarMeal, op het schap bij onder meer Carrefour en Delhaize. ‘Het concept ‘aan huis geleverd’ bestond bij ons toen nog niet’, zegt Meus. Lang duurde dat verhaal niet, maar in het hoofd en de leefwereld van springveer Vanlommel bleef het idee gisten. ‘Een goed idee heeft geen tijd, maar soms is het moment er niet. Misschien waren we er in 2013 te vroeg mee. HelloFresh was bij ons toen nog niet op de markt. Maar daarom moet je een idee niet afschieten. Je moet er blijven aan werken.’

Er zijn zeven boxen ontwikkeld, voor vier personen, in prijs variërend van 39,90 tot 47,50 euro. Inclusief levering aan huis. Erin, bijvoorbeeld, zeebaars met sauce vièrge en ratatouille. Een QR-code leidt naar een filmpje waarin Meus het bereidt. De zeebaars en de aardappelen moet je zelf maken, de ratatouille is op te warmen. ‘In een kwartier is het klaar. Dat is anders dan bij HelloFresh. Die doen eigenlijk je boodschappen. De rest moet je zelf doen.’ Op termijn wordt het gamma uitgebreid. De droom is de boxen gelijk te laten lopen met wat Meus in ‘Dagelijkse kost’ maakt.

Meus: ‘Ik ben iemand die al snel denkt: moeten we de mensen daarmee lastigvallen? Wie zit op zoiets te wachten? Alsof ik een soort schuldgevoel heb. Maar ik ben niet de beste slaper en op een nacht, om 4 uur, zag Lieven op WhatsApp dat ik online was. Hij belde me en zei: ‘Ik heb het.’ Voor hem is dat idee dan al klaar. Alleen moet de rest van de wereld dan nog volgen. Terwijl ik een diesel ben en zelfs schrik heb. Laat ons vrienden blijven en samen af en toe gaan fietsen en nadien een Duvel drinken. Maar hij overtuigde me en dat is goed. Af en toe heb ik iemand nodig die mij het vuur aan de schenen legt.’

Vanlommel: ‘Het is zoals met wiskunde op school. Dat lukte me niet, maar soms, plots, snapte ik het. Zo kijk ik ook naar concepten en producten. Ik dacht opnieuw aan mijn vader. Hij kijkt elke dag naar ‘Dagelijkse kost’, maar drie avonden in de week werkt ons moeder nog bij mij. Dus drie dagen per week moet mijn vader zelf voor zijn eten zorgen. Nu denk ik dat 50 procent van de Belgen niet echt kan koken of er geen tijd voor heeft. Dus dat is het idee: wij gaan u helpen vers te koken.’

Waarom is het nu, acht jaar later, wel een goed moment?

Jeroen Meus: ‘Er kwamen een paar dingen samen. Tijdens een van onze fietsritten zei Lieven me: ‘Alarm, corona is hier. Misschien kun jij me helpen.’ Als een vriend me dat vraagt, dan help ik hem en dat was de extra schop onder mijn gat.’

Er is enorm veel gekookt in het coronajaar en qua kijkcijfers had ‘Dagelijkse kost’ het beste seizoen in vijf jaar. Jeroen Meus Tv-kok

Lieven Vanlommel: ‘Met Foodmaker hebben we 14 restaurants, we leveren elke dag duizenden maaltijden aan Brussels Airlines, we hebben 200 saladbars bij Delhaize, 400 in de Monoprix-supermarkten in Frankrijk en we hebben er ook bij Albert Heijn. We leveren aan bedrijven. Week 13, van 2020, kwam corona en van 100 procent omzet zakten we naar 10 procent. Alles ging dicht. Terwijl ik in Westerlo geïnvesteerd had in een nieuwe keuken van 20.000 m². Er werkten 500 mensen voor mij. Voor vier van die 14 restaurants krijg ik elke maand 4.000 euro steun. Dat is 16.000 euro. Terwijl ik 400.000 euro huur betaal. Dat heeft veel in gang gezet. Er is een kapitaalverhoging doorgevoerd van 10 miljoen euro en we gaan investeren. Tegen eind 2022 willen we 30 restaurants hebben. Maar de verliezen zijn enorm en ik ga 20 jaar moeten betalen om corona terug te betalen.’

Meus: ‘Toen Würst failliet ging, leerde ik de enorme druk kennen én de angst voor ondernemerschap. Het kostte me enkele jaren om daarbovenop te komen. De vraag van Lieven deed me daaraan denken. Tegelijk was er de VRT-kant van het verhaal. De VRT moet 40 procent besparen en de directie had gevraagd na te denken over afgeleide producten om zo het gat dicht te rijden dat de Vlaamse regering heeft gemaakt. Die 40 procent moet uit de markt gehaald worden.’

Toch kwamen er parlementaire vragen toen bekend werd dat ‘Dagelijkse kost’ maaltijdboxen zou lanceren.

Meus: ‘We mogen 40 procent uit de markt halen, maar die politici vroegen: moét het wel? Tja, zo zit je in de processie van Echternach. De vragen kwamen onder meer van Bart Tommelein en Philippe Muyters. De kritiek was: is dit wel de taak van de VRT en doen we daarmee de horeca geen concurrentie aan? Hallo? Wij zijn zelf horeca. Lieven heeft 14 restaurants. De VRT- directie heeft me toen gebeld met de vraag even te wachten. We hebben geïncasseerd en zijn ‘op zijn VRT’s’ even gaan liggen. De VRT is goed in slaag krijgen. Maar nu zijn de plooien gladgestreken, ze staan er 100 procent achter en ik vervul mijn taak. De overheid betaalt me en ik breng op voor de overheid. We hebben de boxen trouwens getest bij de top. Ook CEO Frederik Delaplace heeft er thuis een gekregen. Hij vond het spectaculair.’

Wat bindt jullie eigenlijk? De buitenwereld zou denken: Lieven is de man van de gezonde slaatjes, Jeroen die van de lekkere warme keuken.

Vanlommel: ‘Ik heb een koksopleiding gehad, maar ik was altijd de man van de koude keuken. Van hoe het in de warme keuken moest, wist ik niet veel. Varkenswangetjes? Zijn dat echte wangen van een varken of is dat maar een naam voor iets anders? Dat kan toch? Een Russisch ei komt toch ook niet uit Rusland? Ik wist dat niet, maar ik wil altijd bijleren. Ik ben zelfs benieuwd naar hoe Jeroen worst met groenten en pickles maakt.’

Ik was altijd de man van de koude keuken. Van hoe het in de warme keuken moest, wist ik niet veel. Varkenswangetjes? Zijn dat echte wangen van een varken of is dat maar een naam voor iets anders? Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

Meus: ‘Ik ben gegroeid in het werken met groenten, maar ik hoop vooral op een dag zover te komen dat we kunnen tonen dat gezonde voeding niet alleen van granaatappels komt. Dat zit vandaag op alles. Voor we zot werden en 1 miljard porties quinoa gingen eten, bestond gezonde voeding hier ook al. Lieven had dat al door en ik wil graag meewerken om te tonen dat je gezond kan eten met wat hier groeit en gekweekt wordt. Dus wat bindt ons? Ik denk degelijkheid. En metier.’

Daarnet sprak je over het faillissement van Würst, en Foodmaker voelde het dit jaar zeker ook. Hoe gaan jullie om met tegenslag?

Meus: ‘Dat faillissement heeft me diep geraakt. De nieuwsploegen stonden hier aan de deur, hé. Eigenlijk heb ik Würst niet één dag graag gedaan. Nadat ik één keer mijn verhaal had gedaan in De Tijd stuurde Marc Coucke een tweet, in de zin van: ‘Chapeau om het toch geprobeerd te hebben, falen hoort bij succes.’ Dat sterkte me enorm. Nu ben ik er helemaal door. Ik schaam me niet voor het feit dat ik iets geprobeerd heb. Als je in Amerika woont, krijg je daarvoor een standbeeld in Malibu. In Vlaanderen niet. Ze zetten je op een piëdestal, maar zodra je erop staat, smijten ze tomaten naar je hoofd. Liefst rotte.’

Vanlommel: ‘Van Coucke krijg ik geregeld een bericht. Tien jaar geleden, toen hij op Twitter ging en daar een festivalletje voor organiseerde, stuurde ik hem: vergeet de gezonde voeding niet. We hielden contact. Ik wil altijd zo veel mogelijk proberen, innoveren en nieuwe paden bewandelen.’

Had corona, behalve een financiële impact, voor jullie persoonlijk als ondernemer of creatieveling gevolgen?

Vanlommel: ‘Ik heb plots weekends. Er zijn geen events, geen sportwedstrijden, geen Tomorrowland. Allemaal dingen waar wij actief waren en waar ik me, tegenover mijn medewerkers, verplicht voelde om erbij te zijn. Ons werkmodel is veranderd. De 300 mensen die we in dienst hebben als kok, hebben nu een soort nine-to- fivejob, van maandag tot vrijdag. In het weekend zijn ze vrij. Geloof me, die werken nu met een smile en onze productiviteit is op die vijf werkdagen met 30 procent gestegen.’

Meus: ‘In de maand december van 2020 hadden we 5,5 miljoen unieke bezoekers op de site van ‘Dagelijkse kost’. In december 2019 3,5 miljoen. Er is enorm veel gekookt in het coronajaar en qua kijkcijfers hadden we het beste seizoen in vijf jaar. Weet je, we kunnen snel schakelen. Dat deden we al eens op 22 maart 2016 (de dag van de aanslagen in Zaventem en het metrostation Maalbeek, red.) Natuurlijk was er een opname klaar voor die avond, maar ik vond dat we op zo’n dag niet de vrolijke Frans konden uithangen. We hebben dezelfde dag een nieuwe aflevering gedraaid waarin ik worst met wortelpuree maakte, als een gezichtje afgewerkt, met haar van ketchup. Dat is die avond meteen uitgezonden. We lieten ‘Imagine’ van John Lennon spelen. Bij het begin van de pandemie deden we hetzelfde. Dat seizoen was zo goed als klaar, maar ik belde de directie. Het klopte niet dat mensen in die afleveringen aan het venster kwamen zwaaien of zomaar binnenvielen. We maakten een reeks nieuwe afleveringen met camera’s op statief en Katrien (de regisseur, red.) in verbinding via een iPad.’

Vanlommel: ‘Zelf nam ik meer tijd om te lezen. Ik lees al veel en ik lees alles: managementboeken, de biografie van Steve Jobs, misdaadromans. Maar ik las nu ‘Amerikanen. Het had zo mooi kunnen zijn’ (een boek van Steven De Foer, red.) omdat op de cover een foto van de Walmart stond. Walmart was bij ons geweest en stond op het punt met ons in zee te gaan. Corona verhinderde dat. Daarom sprak die titel mij zo aan. Het had zo mooi kunnen zijn. (lacht) Ik voelde me in die periode precies mijnheer ‘net niet’.’