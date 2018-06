Johnny Thijs stapt op bij Spadel

Helemaal onverwacht is het vertrek niet. Bij de verlenging van zijn mandaat in 2016 had hij al gesuggereerd dat hij misschien niet de volledige termijn van vier jaar uit zou zitten . Recentelijk werd het mandaat van Thijs als bestuurder bij Recticel, waar hij ook voorzitter is, wel vernieuwd voor een termijn van drie jaar.

Mogelijk heeft zijn vertrek te maken met zijn instap als investeerder bij de sportmanifestatie-organisator Golazo van Bob Verbeeck. Thijs is er voorzitter. De bedoeling is het bedrijf uit te bouwen van een Belgische kmo tot een multinational. 'The sky is the limit', zei Thijs daarover.