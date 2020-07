Jules Destrooper doorstaat coronacrisis zonder kleerscheuren

Gelukkig voor Jules Destrooper vertegenwoordigen die kanalen slechts 2 à 3 procent van de totale omzet en hielden de verkopen in de supermarkten stand. ‘In de retail presteerden we zowel in het eerste als in het tweede kwartaal goed’, zegt de CEO van de koekjesbakker. Enkel weken geleden gingen de cafés en restaurants na de lockdown weer open en pikt de omzet er weer op, maar de taksvrije winkels blijven door het beperkte vliegverkeer een probleem.

Verhuis

Financieel was 2019 een overgangsjaar, waarin het koekjesbedrijf zijn fabriek in Lo sloot en de productie verhuisde naar de bestaande fabriek in Ieper .

De koekjesbakker slikte een omzetdaling van bijna 5 procent tot 34,3 miljoen. De inkomsten stonden onder meer in China, Hongkong en de VS onder druk. ‘In China en Hongkong hebben we onze distributeurs intussen vervangen en ook in de VS weten we wat het probleem is en werken we eraan’, legt Depoortere uit.