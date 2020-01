Jules Destrooper tankt 3,4 miljoen na verhuizing

'De kapitaalverhoging komt er vooral door de verhuis van onze fabriek uit Lo-Reninge', zegt Jules Destrooper-directeur Ives Depoortere. Het koekjesbedrijf sloot vorig jaar zijn fabriek in Lo en verhuisde de productie naar de bestaande fabriek in Ieper.

'Die hebben we uitgebreid om de productie op te vangen', zegt Depoortere. 'Daarnaast hebben we ook enkele productielijnen verder geautomatiseerd en hebben we nieuwe deegkamers gebouwd.'

Overgangsjaar

In 2018 maakte Jules Destrooper verlies. Was dat ook zo in 2019? 'De berekeningen zijn nog volop bezig', zegt Depoortere. 'Maar ook 2019 was een overgangsjaar.'