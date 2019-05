Jurist met koffie in de genen nieuwe voorzitter Miko

De telg van de aandeelhoudersfamilie Michielsen werd woensdag op de algemene vergadering benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Kempense koffiegroep.

'Stel dat morgen iemand een belachelijke prijs op tafel legt om de koffieactiviteiten van Miko over te nemen. Ik denk niet dat er iemand overstag zal gaan’, zegt een beurswatcher. ‘Je moet maar eens naar een algemene vergadering van dat bedrijf gaan: acht op de tien vragen gaan daar alleen over koffie. Er stroomt echt al generaties koffie door de aderen van de familie Michielsen. Voor hen is dat pure passie.’

Het ziet ernaar uit dat beleggers in de toekomst nog meer vragen over koffie mogen verwachten nu Bart Wauters is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het ruim 200 jaar oude Kempense bedrijf. Als een van de telgen van de familie Michielsen, die sinds Miko’s beursgang in 1998 nog zo’n 55 procent van het bedrijf bezit, groeide Wauters op in het aroma van koffie. Als kind was hij dikwijls in de branderij te vinden.

Koffie in de genen

De 42-jarige Wauters, de kleinzoon van ‘pater familias’ Frans Michielsen, mag dan al koffie in de genen hebben zitten, dat net hij voor het voorzitterschap naar voren werd geschoven, lijkt atypisch. De Miko-telg maakte de voorbije jaren veeleer carrière in de academische wereld dan in het bedrijfsleven. Wauters, die naast zijn diploma’s rechten en kerkelijk recht ook een doctoraat geschiedenis heeft, is al enkele jaren assistent-professor recht aan de IE Law School in Madrid.

‘Als beursgenoteerd bedrijf zijn we meer en meer gebonden aan allerhande regels’, zegt Miko-CEO Frans Van Tilborg over de keuze voor Wauters. ‘Dan is het mooi meegenomen dat we een voorzitter aan boord hebben die sterk onderlegd is om dat corporategovernance-luik te doorgronden. En het is niet omdat je academicus bent dat je de ‘echte wereld’ niet begrijpt.’

Wauters kent de groep door en door. Niet alleen zit hij al sinds 2013 in de raad van bestuur. Twee jaar eerder werd hij voorzitter van Imko Holding, het controlevehikel van de familie Michielsen.

Meningsverschillen vermijden

Die ervaring valt niet te onderschatten, zegt Van Tilborg. ‘Vergeet niet dat dit een enorm grote familie is, met meer dan honderd kinderen en kleinkinderen. Bart heeft al bewezen dat hij die grote groep altijd in dezelfde richting kon sturen. Dat wordt ook zijn belangrijkste opdracht als voorzitter van de raad van bestuur. Met Miko staan we soms voor cruciale beslissingen. Dan is het zaak dat we die collegiaal, unaniem nemen. We willen geen besluit nemen als vijf bestuurders voor stemden en vier tegen. Dergelijke meningsverschillen willen we vermijden.’

Miko, dat behalve een koffiepoot ook een kunststoffentak overkoepelt, zit volop in expansiemodus. Eind vorig jaar kocht het het Noorse koffieservicebedrijf Kaffebryggeriet, na eerder al overnames te hebben gedaan in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De groep zag haar omzet met 2,5 procent aanzwellen tot 209,9 miljoen euro. De winst voor belastingen daalde wel met een vijfde, maar dat is volgens het bedrijf te wijten aan eenmalige kosten gelinkt aan de overnames. Miko had voldoende zelfvertrouwen om zijn brutodividend over 2018 met 10 procent op te trekken tot 1,87 euro per aandeel.