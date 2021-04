Just Eat Takeway versnelt groei nog maar eens

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal 79 procent meer bestellingen geregistreerd, dubbel zoveel als verwacht.

Het totaal aantal orders klokte af op 200 miljoen, tegen 112 miljoen een jaar eerder. Bij de publicatie van de jaarcijfers in maart, mikte sterke man Jitse Groen nog op een groei met 42 procent in het eerste kwartaal. Maar dat cijfer werd dus ruimschoots overtroffen.

Het is het vierde kwartaal op rij dat de groep een groeiversnelling registreert. 'Het was een zeer sterke start van het jaar', aldus Groen in de trading update.

Door de pandemie zit de vraag naar maaltijden die aan huis worden geleverd stevig in de lift. In heel wat landen is de horeca deels of volledig gesloten, maar de keukens blijven veelal open voor takeaway of levering aan huis.

De sterkste groei registreerde Just Eat Takeaway.com in Groot-Brittannië, waar het een jaar geleden Just Eat overnam voor 7,2 miljard euro. Daar steeg het aantal bestellingen de voorbije drie maanden met 96 procent tot 63,8 miljoen.

In Duitsland was er een groei met 77 procent (39,2 miljoen), in Nederland met 53 procent (15,3 miljoen). De groep is ook actief in België, maar publiceert voor ons land geen aparte cijfers: die zijn opgenomen in de sectie 'rest of the world' waar er een groei was met 64 procent (54,2 miljoen).

Just Eat Takeaway.com concurreert met andere mastodonten in de sector als Deliveroo, dat eind maart nog de mist in ging bij zijn beursgang, en Uber Eats.

Het bedrijf koppelt in totaal bijna 250.000 restaurants aan bestelgrage eindklanten. In 2020 was er op alles samen 588 miljoen bestellingen een omzet van net geen 2,4 miljard euro. Daarop werd een verlies geboekt van 151 miljoen euro.