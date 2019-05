KFC opent 40 restaurants in Vlaanderen en Brussel

De Amerikaanse fastfoodketen KFC komt naar België. Er komen 40 restaurants in en rond de steden.

Na de zomer opent in het shoppingcentrum Wijnegem het eerste Vlaamse KFC-restaurant. Kentucky Fried Chicken, zoals de fastfoodketen officieel heet, is bekend voor zijn gefrituurde kip en is een concurrent voor McDonald's, Quick en Burger King.

'Na Noorwegen is België het enige land waar KFC nog geen restaurants heeft', zegt Jan Peeters. De ondernemer is samen met Mathé Heeren verantwoordelijk voor de uitrol in Vlaanderen en Brussel. Ze kregen van KFC de franchiserechten. 'Een andere onderneming neemt de Waalse markt voor haar rekening en mag net als ons ook restaurants openen in Brussel.'

40 Wijnegem In het eerste KFC-restaurant in Wijnegem zullen 40 mensen werken.

Die andere onderneming is Autogrill, het bedrijf dat ook de Belgische Starbucks-koffiehuizen uitbaat. Autogrill bouwt de eerste Belgische KFC in het station Brussel-Noord. Die gaat dit voorjaar open.

Oost-Vlaanderen en Limburg

'Dit jaar willen we in Vlaanderen drie restaurants openen', zegt Heeren. 'Dat gebeurt in het winkelcentrum in Wijnegem, in Oost-Vlaanderen en in Limburg. De andere restaurants volgen de komende vijf jaar. We mikken op stadscentra, maar ook op locaties in de rand van de stad. Die zullen ook een drive-in hebben.' Mensen kunnen er dus gefrituurde kip bestellen vanuit hun auto.

3 KFC Dit jaar opent KFC drie Vlaamse restaurants. De andere volgen in de komende vijf jaar.

Hoeveel jobs KFC in Vlaanderen en Brussel zal scheppen, is nog niet duidelijk. 'De restaurants zijn niet allemaal even groot. In de eerste vestiging in Wijnegem zullen 40 mensen werken.'

Voor de operatie richtten Peeters en Heeren hun nieuwe bedrijf Benelux Food Group op. De twee ondernemers kennen elkaar uit hun jeugd. Heeren heeft ervaring in de vastgoedsector, Peeters baat al jaren winkels uit. Hij is de CEO van Peeters-Govers, dat verschillende Belgische Albert Heijn-supermarkten uitbaat.

Nederland

Het duo sluit niet uit dat het binnenkort restaurants opent van andere merken dan KFC. 'We worden benaderd door andere ketens', zegt Peeters. 'Maar voorlopig focussen we op KFC.'