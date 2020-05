Kaasproducent uit Lokeren koopt deel van Zwitserse voedingsreus

Givaudan is het grootste geur- en smaakstoffenbedrijf ter wereld. Toen het in 2017 het Nederlandse Vika overnam, haalde het ook activiteiten rond geraspte en gesmolten kaas in huis. Die verkoopt Givaudan nu aan St Paul. Die activiteiten waren in 2019 goed voor 13,5 miljoen Zwitserse frank omzet, wat omgerekend neerkomt op 12,8 miljoen euro, aldus het bedrijf.

De productie van kaas in poedervorm en groenten- en vleesfonds houdt Givaudan wel aan boord. St Paul begon in 1985 met de productie van kaas voor de voedingsindustrie. In Lokeren is de grootste productievestiging. Het bedrijf werd er opgericht, maar de zetel bevindt zich inmiddels op de site in Sint Jansteen in Zeeland.