Kabouter: ‘We steunen management Greenyard'

Kabouter Management uit Chicago dook afgelopen februari voor het eerst op in de lijst van grote Greenyard-aandeelhouders. Intussen is het belang verder toegenomen tot 8,64 procent, bleek woensdag uit een transparantieverklaring.

Volgens analist Mark Fischer is het niet de bedoeling om een agressieve, activistische houding aan te nemen bij Greenyard. Hij zegt overtuigd te zijn van de intrinsieke kwaliteiten van het bedrijf.

Uniek

‘Greenyard is één van de grootste wereldwijde leveranciers van fruit en groenten aan retailers en voedingsdienstenbedrijven. De inkoop van die verse producten in een uitdaging voor retailers, die te maken hebben met onzekere prijzen en kwaliteit. Greenyard werkt op een strategische manier samen met zijn klanten om te zorgen dat ze de bestellingen zo snel en kostenefficiënt mogelijk geleverd krijgen’, schrijft Fischer in een e-mail.