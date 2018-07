Kan Dilly Dilly Bud redden?

AB Inbev tapte in het tweede kwartaal in de VS 11,92 miljard pintjes. Een achteruitgang van bijna 5 procent.

Het was zelfs verboden op het Masters-golftoernooi dit jaar: het roepen van ‘Dilly Dilly’ wanneer het balletje perfect de juiste richting uitvloog. De vrij nietszeggende slogan is sinds kort waanzinnig populair in Amerika. Op festivals, sportwedstrijden, scholen, en zelfs in huizen en tuinen roepen de Amerikanen elkaar ‘Dilly Dilly’ toe als ze tevreden zijn over iets.

Mede dankzij de succes campagne van AB InBev dronken de Amerikanen in juni 3 procent meer bier. Helaas ook van de concurrentie.

De woorden ontsproten bij het reclameagentschap van de bierreus AB InBev (-2,5%, 87,30 euro), tijdens de creatie van televisiespots voor het pilsmerk Bud Light. In een middeleeuwse setting reiken ridders en jonkvrouwen elkaar de pils toe, en heffen ze het glas tijdens het roepen van ‘Dilly Dilly’.

De humoristische campagne met een knipoog naar de successerie Game of Thrones is de grootste bieradvertentiehit in meer dan tien jaar, stelt het reclameagentschap. Volgens AB InBev tikken elke maand meer dan 1,1 miljoen mensen de term in op de zoekmachine Google.

T-shirt

U moet zelf maar eens googelen of een kijkje nemen op YouTube. Intussen prijkt de slogan op T-shirts, truien en vesten. Toen AB InBev van de ban op het golftoernooi hoorde, adverteerde het meteen met een middeleeuws ogende brief van koning John Barley (Engels voor ‘gerst’) IV, die prompt 1.000 Dilly Dilly-shirts opstuurde naar de festiviteiten. ‘Als gij Dilly Dilly niet moogt uitspreken, dan kunt ge Dilly Dilly wel dragen’, zei de fictieve koning van het bierconcern.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Helaas zijn succesrijke spots die zelfs een rage veroorzaken geen garantie op verkoopsucces. ‘Mooi om naar te kijken. Maar niemand koopt hierdoor een Bud meer’, was de minachtende reactie van concurrent MillerCoors, na AB InBev het nummer twee in de States. Die oogst meer verkoopsucces via goedkope spots waarin bierdrinkers in anonieme glazen Miller Lite verkiezen boven Bud Light.

Het belang van Bud Light, de minder alcoholische versie van de iconische Amerikaanse pils Budweiser, is voor AB InBev niet te onderschatten. Het merk is met een marktaandeel van 15 procent nog altijd met voorsprong het meest verkochte bier in de VS. Maar steeds minder Amerikanen grijpen naar een Bud.

Volgens het onderzoeksbureau Nielsen is dat te wijten aan de steile opmars van kleinere brouwerijen, meer consumenten die naar wijn of cocktails grijpen, en aan de millenniumgeneratie die minder alcohol drinkt. AB InBev verkocht in Noord-Amerika 4,9 procent minder hectoliters in het tweede kwartaal. Maar zelfs ondanks die terugval is de regio met 29,81 miljoen hectoliter (dat zijn 11,92 miljard pintjes in drie maanden) nog steeds de belangrijkste voor het concern. Bovendien zijn de winstmarges er het hoogst.

Een goed gevoel

Als we even verder kijken, ontwaren we toch enkele lichtpuntjes. AB InBev stipt aan dat het verlies aan marktaandeel van 0,35 procentpunt in de VS vorig kwartaal het kleinst is in bijna vier jaar.

Volgens de zakenbank Morgan Stanley won de Leuvense brouwer in juni zelfs voor het eerst sinds 2011 weer wat terrein, mede dankzij de Dilly Dilly-campagne. Wat echter wrang moet smaken, is dat de succescampagne volgens Nielsen ook de concurrentie vooruit helpt. Omdat de Dilly Dilly-rage een algemeen goed gevoel over bier creëert, dronken de Amerikanen in juni 3 procent meer van het gerstenat.

Gelukkig slaagt AB InBev erin almaar hogere winstmarges te puren uit elke druppel bier die de ketels verlaat. Wereldwijd steeg de opbrengst per hectoliter met 4 procent. De groepsomzet dikte 4,7 procent aan en de brutobedrijfswinst 7 procent. Al bij al geen vreselijke cijfers.

Sinaasappelschillen

Bovendien zet de groep de strategie om bieren met hogere marges aan de man of vrouw te brengen met succes voort. In de VS staan onder meer Bud Light met sinaasappelschillen, Bud gerijpt op eiken vaten, en een variant met organische granen van het ‘bier voor sporters’ Michelob Ultra op het programma.

De bierreus gaat ook meer aandacht schenken aan de geheelonthouders. Er komt voor het eerst een directeur voor de ‘niet-alcoholische dranken.’ Die heeft werk aan de winkel. De categorie van alcoholvrije bieren en drankjes zag de verkoop het voorbije kwartaal met 43 procent in elkaar storten.

Een ander werkpunt zijn de schulden. Die stegen met 4,4 miljard dollar tot 108,8 miljard. Alleen al met die extra leningen kan je zowel Melexis als Agfa-Gevaert opslokken. Het geeft een beeld van hoe groot de Leuvense brouwer is. De schuldgraad is opnieuw opgelopen tot 4,9 keer de brutobedrijfswinst.

AB InBev wijst op een seizoensgebonden extra nood aan werkkapitaal, maar het is toch een punt om op te letten. Al is de structurele trend wel dalend. Eind 2016 torste de megabrouwer nog een schuldgraad van 5,5 keer de winst. Dankzij de riante cashflows zijn de analisten er gerust in. AB InBev moet in staat zijn zowel de schulden af te bouwen als een riant dividend te blijven betalen.

Braziliaanse samba

Een opsteker is dat het in Brazilië, na de VS het belangrijkste land voor de groep, weer beter gaat. AB InBev verkocht er eindelijk weer 1,7 procent meer bier. Ook Ontex (+1,3%, 26,14 euro) danst trouwens weer een beetje de Braziliaanse samba. Nadat bij de overname van Hypermarcas in dat land de lijken met bosjes uit de kast vielen, werpen de snelle en drastische ingrepen van het management vruchten af.

Op kwartaalbasis verkocht Ontex er 52 procent meer luiers. De sluiting van een van de twee fabrieken moet de marges er volgend jaar weer bovenop helpen. Topman Charles Bouaziz ziet trouwens licht aan het einde van de tunnel, want Ontex slaagt er langzaam in de hogere grondstoffenkosten van papierpulp in zijn prijzen door te rekenen.

Wij gokken erop dat de Franse investeerder PAI, die nu de boeken van Ontex onderzoekt, doorgaat met zijn bod. Hij wordt daarbij geruggensteund door de holding GBL (+0,2%, 90,58 euro) die 19,98 procent van de aandelen bezit.

Misschien kan er zelfs nog een toetje af boven op de indicatieve prijs van 27,50 euro per aandeel. Al deelt niet iedereen die mening, want met 6,4 procent geshorte aandelen door partijen die op een koersdaling hopen, prijkt Ontex op nummer één van de meest geliefde shorterspeeltjes van de Brusselse beurs.

De helft van de shorters heeft wel al zijn biezen gepakt. Voor hen is niets erger dan plots met een bod op de door hen geviseerde bedrijven te worden geconfronteerd. Misschien dat de shorters ook bij Ageas (+6%, 45,51 euro) snel verdwijnen, nu volgens het persagentschap Bloomberg het Chinese Fosun aan de Belgische verzekeraar snuffelt. Ageas verzekert dat er geen contact met Fosun geweest is. Toch rukte de koers in de loop van de week op naar een record sinds de afsplitsing van Fortis in 2008. Dilly Dilly!

Op weg naar recordkwartaal

Het resultatenseizoen op Wall Street is op weg om records te breken. De afgelopen vijfdaagse was de drukste week in het cijferseizoen, en iets meer dan de helft van de bedrijven in de S&P500-index heeft al inzage in zijn cijfers gegeven. 82 procent scoort beter dan verwacht. Als die trend aanhoudt, verpulvert het huidige kwartaal het vorige record dat dateert uit 1994, blijkt uit cijfers van Thomson Reuters. De gemiddelde winstgroei ligt op 22,4 procent.