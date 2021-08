Kankerverwekkend gif ook aangetroffen in smeerkaas

De lijst van voedingsproducten waarin ethyleenoxide gevonden wordt, blijft aangroeien. Na producten met sesamzaad, gember en kruiden en roomijs is de kankerverwekkende stof ook in KIRI-smeerkaas aangetroffen.

De recentste terugroeping omvat smeerkaas van het merk KIRI in schaaltjes van 150 of 200 gram, die werd verkocht van 20 januari tot 21 juni 2021 in een reeks supermarkten (Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize...). Het Voedselagentschap FAVV en het bedrijf Bel Belgium vragen consumenten het product niet te gebruiken en het terug te brengen naar de winkel.

Het desinfectiemiddel ethyleenoxide is een giftige en kankerverwekkende stof. Bij gebruik in kleine hoeveelheden is het niet meteen gevaarlijk. 'Maar wie dagelijks brood met behandeld sesamzaad eet, loopt wel een verhoogt risico op vooral nier- en leverkanker', zegt Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven.

De in Europa verboden gewasbeschermer is populair in de landbouw. Met het middel doden landbouwers schimmels en bacteriën. Het probleem met de kankerverwekkende stof kwam toevallig aan het licht, na een controle op een lading sesamzaad uit India die via de Belgische importeur Ranson binnengekomen was.

Miljarden euro's schade

Miljoenen kilo's sesam raakten verspreid in de supermarkten, wat de Europese gezondheidsautoriteiten noopte tot terugroepacties. Midden april stond de teller op 500 in de hele EU. In ons land werden vorig jaar 105 producten op basis van sesamzaad teruggeroepen. Het FAVV maakte deze zomer al melding van meer dan 40 terugroepingen.