‘Kans groot dat Deprez stopt als CEO Greenyard'

De kans is volgens waarnemers reëel dat Hein Deprez zich terugtrekt als CEO van zijn groentebedrijf Greenyard nu hij een co-CEO naast zich moet dulden. ‘Dat is niet aan de orde’, reageert de ondernemer.

‘We zien dit als een eerste stap richting Marc Zwaaneveld die CEO wordt.’ Met die passage in hun analyse over Greenyard voorspellen de analisten van het beurshuis KBC Securities dat het gerommel aan de top van de Belgische fruit- en groenteverwerker Greenyard nog niet voorbij is.

Nieuwe wijzigingen in de directie van Greenyard zijn niet aan de orde. Hein Deprez co-CEO Greenyard

Dinsdag kondigde Greenyard aan dat Hein Deprez, die 49 procent van de aandelen bezit, niet langer de enige CEO is. Marc Zwaaneveld is sindsdien co-CEO en moet mee de schuldencrisis van Greenyard oplossen. De schuldenberg is 5 tot 6 keer hoger dan de brutobedrijfswinst.

Saneerder

‘Verdere wijzigingen zijn niet aan de orde’, zegt Deprez in een reactie op de speculatie. ‘Wegens de workload hebben we als directiecomité de beslissing genomen Marc op te nemen als co-CEO, zodat hij ten volle kan focussen op de operationele verbeteringen en de transformatie. Ik blijf focussen op het ontwikkelen van de concepten met onze klanten en op de productontwikkelingen met onze leveranciers.’

Investeringen bevroren Terwijl crisismanager en co-CEO Marc Zwaaneveld aan een plan werkt om de schuldgraad van Greenyard van factor 5 à 6 te verlagen naar de door de banken opgelegde limiet van 4,25, voert Greenyard al de eerste besparingen door. Volgens een vakbondsbron zijn alle investeringen bevroren. ‘Alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen krijgen nog een goedkeuring.’ Een woordvoerder zegt dat een aantal ‘quick wins’ al zijn doorgevoerd. Gevraagd naar wat precies, blijft het stil. ‘De komende weken komen we met meer details. Eerder hebben we meegegeven dat we onze investeringen onder de loep leggen.’ Zwaaneveld bekijkt of bedrijfsonderdelen kunnen worden verkocht. Zo ligt het denkspoor op tafel om via de verkoop van gebouwen (sale-and-leaseback) een geldinjectie te krijgen. Daarnaast werkt het bedrijf aan een kapitaalverhoging. Die moet volgens waarnemers 70 tot 120 miljoen euro opleveren, of zelfs meer.

Maar de dingen kunnen snel veranderen. Pas twee weken geleden belandde Zwaaneveld, die bekendstaat als een saneerder, na een nieuwe winstwaarschuwing in de directie van Greenyard. Hij werd ‘chief transformation officier’. Nog geen twee weken later staat hij op dezelfde hoogte als Deprez.

‘De kans is groot dat Deprez binnenkort stopt als CEO’, zegt KBC-analist Alan Vandenberghe. ‘Ik ken weinig bedrijven die werken met twee CEO’s, want dat is inefficiënt. Dat meneer Zwaaneveld zijn CEOtitel over enkele weken of maanden weer verliest, lijkt me ook weinig waarschijnlijk.’ Ook Degroof Petercam-analist Fernand De Boer acht de kans reëel dat Zwaaneveld binnenkort de enige CEO is.

CEO-stoel

Deprez heeft al jaren een moeilijke relatie met de CEO-stoel. Exact een jaar geleden moest toenmalig extern CEO Marleen Vaesen haar functie aan hem afstaan. Ook in 2011 moest de toenmalige CEO plaats voor hem maken. Even veel keer gooide Deprez de handdoek als CEO. In 2013 stelde hij een externe manager aan en in 2009 schoof toenmalig hoofdaandeelhouder en investeringsfonds CVC hem als CEO aan de kant bij Greenyard-voorloper Univeg. De prestaties van het bedrijf vielen tegen.

Telkens maken veel waarnemers dezelfde analyse: Deprez is een ondernemer, maar geen goede manager.