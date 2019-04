Kasteelbier investeert voor groei in China en India

Vanhonsebrouck, de brouwer van Kasteelbier en Filou, groeide de jongste drie jaar met 34 procent en investeert 10,5 miljoen. ‘Onder andere in bier in blik. Daarmee willen we China, India en Rusland veroveren.’

Buiten wat hoogtewerkers staat of ligt er niets in de betonnen ruimte van 8.000 vierkante meter waar we ontvangen worden. Maar vanaf 1 juli vult één persoon hier met een geautomatiseerde machine elk uur 17.000 drankblikjes met Kasteelbier, Filou en Brigand.

‘Naast grote jongens als AB InBev en Alken-Maes zijn wij binnenkort de enige Belgische brouwer met een afvullijn voor blikken’, zegt Xavier Vanhonsebrouck, de 52-jarige eigenaar en CEO van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in het West-Vlaamse Izegem. ‘En je zal het zien: andere brouwers gaan ons volgen.’

De blikkenlijn betaalt de ondernemer met de 10,5 miljoen euro die hij deels leende van de bank KBC en in de komende vijf jaar investeert in het familiebedrijf. Dat geld gaat ook naar de automatisering van de bierbakkenlijn, nieuwe wasinstallaties, een verpakkingslijn en nieuwe opslagtanks. ‘We investeren omdat we harder groeien dan gedacht.’

Groei in 2018

Vorig jaar verkocht Vanhonsebrouck 133.000 hectoliter bier. Goed voor ruim 40 miljoen pintjes van 33 centiliter. Het aantal liter verkocht bier lag 13 procent hoger dan in 2017. De omzet steeg even snel mee, naar 31 miljoen euro. De brouwerij kon 25 procent daarvan als brutobedrijfswinst (ebitda) in de boeken schrijven.

Een blik is eigenlijk een klein vat. En iedereen weet dat bier van het vat het lekkerst is. Xavier Vanhonsebrouck CEO en eigenaar Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck

Als we de West-Vlaming mogen geloven, is blik de nieuwe hype in bierland. ‘Fransen en Amerikanen drinken al veel bier uit blik’, zegt Vanhonsebrouck. ‘Als je het bier in blik savoureert uit een glas ervaar je geen enkel smaakverschil. Blik is op alle vlakken beter dan flesjes. Het is eigenlijk een klein vat, en iedereen weet dat bier van het vat het lekkerst is. Het wordt niet aangetast door licht.’ Blik is bovendien makkelijk recycleerbaar en weegt minder dan glas, waardoor er meer blikken dan flessen in een vrachtwagen gaan.

Heeft blik dan geen last van een slecht imago? Blikjes worden vaak geassocieerd met bedelaars, met flauw festivalbier en met goedkope merken als Cara Pils. ‘Bij ouderen is er misschien een perceptieprobleem. Maar bij millennials niet.’

Veel maakt het wellicht niet uit, want Vanhonsebrouck richt met de investering zijn blik niet op de Belgen. Wel op de Chinezen, de Indiërs en de Russen. ‘Bier in blik is veel makkelijker en goedkoper te exporteren naar verre landen. We willen China en India veroveren door nieuwe goedkope bieren te verspreiden - fruitbier en witbier - en in de slipstream daarvan onze speciaalbieren aan de man te brengen. De recepten en de plannen zijn klaar. Als de blikkenlijn er is, kunnen we aan de slag. Ik ben ervan overtuigd dat India even veel potentieel heeft als China.’

Amerika

64 procent van het brouwsel dat ratelend over de transportbanden raast, belandt in buitenlandse kelen. Meestal Nederlandse, Franse, Russische en Israëlische. Naar de VS vloeit de laatste jaren steeds minder. ‘De export naar daar daalde in de afgelopen tien jaar met 50 procent’, zegt Vanhonsebrouck. Net als veel Belgische brouwers heeft hij last van de opkomst van Amerikaanse speciaalbierbrouwers. ‘Think local, drink local, denken Amerikanen. Maar elders zijn er nieuwe kansen. Bijvoorbeeld in Mexico, Chili en Colombia.’

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck Merken > Kasteelbier, Filou, St. Louis, Brigand, Bacchus, Passchendaele en Slurfke Omzet (2018) > 31 miljoen euro (+14%) Verkocht bier > 133.259 hectoliter Ebitda-marge > 25 procent Werknemers > 92 In handen van > Xavier Vanhonsebrouck, zevende generatie

Veel reden tot klagen heeft Vanhonsebrouck niet. Sinds hij in 2016 in Izegem een gloednieuwe brouwerij van 45 miljoen euro in gebruik nam, groeit zijn bedrijf sneller dan ooit. ‘In drie jaar tijd werden we 34 procent groter. En vorig jaar dus 14 procent. Voor we in 2015 verhuisden van Ingelmunster naar Izegem groeiden we 3 tot 4 procent per jaar. We hebben onze huidige groei vooral te danken aan Filou en het fruitbier Kasteelbier Rouge.’

Voetbal

De nieuwe brouwerij is een pak groter dan de oude. ‘Hier kunnen we maximaal 210.000 hectoliter per jaar brouwen. In de oude 100.000 liter. In dit tempo zitten we over vijf jaar aan ons maximum. Vandaar de nieuwe investeringen.’