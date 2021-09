Kasteelbier springt op trend naar minder alcohol

Precies 30 jaar geleden startte de West-Vlaamse brouwerij Vanhonsebrouck met de verkoop van het donkere Kasteelbier in flesjes van 33 centiliter. Het was het eerste wapenfeit van huidig CEO Xavier Vanhonsebrouck, toen hij in 1991 in de familiebrouwerij opstartte. Zijn vader Luc had het bier met 11 procent alcoholvolume twee jaar eerder gelanceerd in flessen van 75 centiliter, in de hoop het succes van Westvleteren na te bootsen. Al snel erna volgde een tripel, eveneens met 11 procent alcolholvolume. Daardoor hoorden de brouwsels tot de zwaarst alcoholische in hun gamma. In 2007 kwam daar Kasteel Rouge (8%) bij, het meeste verkochte bier in het gamma.