Kempense chocoladekoning ziet export wegsmelten

Als exporteur van Belgische chocolade voelt Marc Pauwels de coronacrisis op alle continenten. De vraag daalt, voor de productie dreigen problemen, maar het meest maakt hij zich zorgen over het personeel.

'De eerste dagen van februari dachten we nog dat het probleem zich zou beperken tot China. Het duurde even vooraleer ik besefte dat het virus ook hier kon toeslaan. We hadden sneller onze stock moeten afbouwen. Want vandaag staat onze export zwaar onder druk.'

Marc Pauwels (61) beleefde van dichtbij hoe het coronavirus zijn afzetmarkten als dominostenen deed omvallen. Zijn bedrijf The Belgian Chocolate Group exporteert chocolade, van kleine pralines tot tabletten van 2 kilo, naar meer dan 100 landen.

'Onze omzet in Azië vormde al vanaf eind januari een serieus probleem', vertelt Pauwels aan de telefoon. 'De eerste annulaties kwamen rond het Chinees Nieuwjaar binnen. Veel Chinezen geven dan chocolade als cadeau, maar door het reisverbod konden ze hun familie niet bezoeken. Daardoor bleef onze chocolade in de winkel liggen, en vielen de opvolgorders stil.'

Daarna zag Pauwels hoe het virus zich buiten China verspreidde. 'De bestellingen uit andere Aziatische landen stopten. En midden februari begon Zuid-Korea op de rem te staan.' Zodra het luchtverkeer ingeperkt werd, viel ook zijn lucratieve chocoladeverkoop in luchthavenwinkels land per land stil.

Intussen voelt het bedrijf uit Olen de impact in alle Europese winkels, net nu Pasen voor de deur staat. 'Bij klanten met een grote non-foodafdeling, zoals Action of Kruidvat, zijn de winkels dicht. In Belgische supermarkten verkoopt het paasassortiment minder goed. Vaak kopen grootouders paaseieren die hun kleinkinderen komen rapen. Dat is nu niet mogelijk.'

'Bij Lidl stijgt wel de vraag naar niet-seizoensgebonden chocolade, zoals tabletten. Maar in veel landen kunnen we de inkopers van supermarkten moeilijk bereiken omdat ze helpen de rekken in de winkels te vullen.'

Te weinig chauffeurs

De chocoladeproductie in de Kempen heeft voorlopig geen last van corona. The Belgian Chocolate Group sluit zijn fabriek elk jaar rond deze tijd twee weken voor een technisch onderhoud. 'De timing van corona valt dus mee', zegt Pauwels. 'Chocolade is een seizoensproduct. Als we dit in september in ons hoogseizoen hadden meegemaakt, was dat een catastrofe.'

Pauwels, die normaal vier maanden per jaar op zakenreis is, werkt nu voltijds in België. 'Ik verveel me niet. Er is werk genoeg.' Vanaf maandag wil de ondernemer opnieuw chocolade maken, al vreest hij voor transportproblemen.

'Klanten uit Rusland komen hun bestellingen vaak zelf afhalen. Maar ik hoor dat Oost-Europese bedrijven geen truckchauffeurs vinden. En als de grenzen plots dichtgaan, heeft het geen zin dat wij chocolade maken die niet weg raakt.'

Ook de beschikbaarheid van verpakkingen vormt een probleem. 'Veel verpakkingen, zoals aluminiumfolie voor chocoladetabletten, komen uit Italië, waar de fabrieken stilliggen. Er bestaan alternatieven, maar die zijn allemaal overbevraagd.'

Tegelijk moet dringend chocolade naar Zuid-Amerika vertrekken. 'Onze klanten willen daar chocolade omdat de winter gaat beginnen. Maar de prijzen voor containers zijn zeker verdrievoudigd. Daarom komen we soms tussen in de prijs voor het transport.'

Interim

De eerste gesloten winkels klopten al in Olen aan om uitstel van betaling te vragen. 'Goede klanten die al 20 jaar bij ons chocolade kopen, gaan we nu niet het mes op de keel zetten. Maar wij kunnen het risico niet lopen om niet betaald te worden in Chili of Wit-Rusland. Ga daar maar eens je geld halen! Wij leveren sowieso alleen met een kredietverzekering. Als de rating van een klant in het gedrang komt, kunnen wij dus niet verkopen.'

The Belgian Chocolate Group, die in het boekjaar dat deze week afliep een omzet van 50 miljoen euro draaide, moest zelf haar prognoses bijstellen. 'Wij waren dit jaar goed op weg naar een groei van 10 procent, maar dat zal maar 3 à 4 procent zijn. Dat is onvermijdelijk als plots 2 miljoen euro omzet wegvalt in Azië.'

De grootste zorgen maakt Pauwels zich over het personeel. 'In het drukke seizoen werken hier veel interimmers. De goede krachten bieden wij een vast contract aan vanaf 1 mei, wanneer de productie op volle toeren begint te draaien. Maar kan ik iemand aannemen en de volgende dag op technische werkloosheid zetten omdat er geen werk is?'

Pauwels heeft in zijn carrière, waarin hij ook jaren het familiebedrijf Sauzen Pauwels leidde, al veel zware tijden beleefd. Van de roebel- over de dioxine- tot de financiële crisis. 'Maar deze crisis treft alle sectoren, en ook de gezondheid van de medewerkers. Daar moesten we ons bij vorige crisissen nooit zorgen over maken. En human capital is cruciaal voor een bedrijf.'