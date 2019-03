Kidibul komt in Franse handen

De Luikse ondernemer Philippe Stassen verkoopt het laatste stukje van Kidibul aan de Franse drankengroep La Martiniquaise, bij ons bekend van onder meer de jenevers Peterman en Smeets.

Het is een favoriet onder kinderen en jongeren: de alcoholvrije bubbels op basis van appels van het merk Kidibul. Dat werd in 1994 ontwikkeld door de Luikse ciderbrouwer Stassen die in 2012 verkocht werd aan de bierreus Heineken.

Het leven van Kidibul onder Nederlandse vlag was een kort leven beschoren want Philippe Stassen van de gelijknamige ciderbrouwer kocht het merk in 2014 terug van Heineken. Vier jaar geleden stelde Stassen het kapitaal van Kidibul in stilte opnieuw open voor een andere partij: hij haalde de Franse drankengroep La Martiniquaise aan boord als minderheidsaandeelhouder.

De Fransen dreven hun belang stelselmatig op van 25 over 50 naar 75 procent. Vanaf 1 mei zullen ze nog de enige aandeelhouder zijn, melden de kranten van de groep Sudpresse woensdag. Stassen bevestigt de operatie.

Jenever

Technisch gezien is het de Gentse jeneverstoker Bruggeman die Kidibul in handen krijgt. Bruggeman is al een onderdeel van La Martiniquaise en het bedrijf achter de bekende jenevermerken Peterman, Smeets, Hertekamp en Fryns.

La Martiniquaise heeft nog wel meer bekende merken aan boord, waaronder Porto Cruz, Poliakov (vodka), St Raphaƫl (quinquina) en de whisky Cutty Sark. Dat laatste merk kochten de Fransen nog maar enkele weken geleden.