Kim Clijsters investeert in sportvoeding

De gewezen tennisvedette stapt in het kapitaal van de ex-Omega Pharma-dochter Innerme van de triatleet Dirk Baelus.

Kim Clijsters is al sinds 2012 gestopt met toptennis, maar ze komt toch nog af en toe in het nieuws, onder meer met zakelijke projecten. Woensdag raakte bekend dat ze in het kapitaal stapt van de Hasseltse vennootschap Organic Sports Food.