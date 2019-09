'Klassiek' halfjaarverlies voor Vranken

Het champagnehuis zag zijn omzet in de eerste jaarhelft met 8 procent teruglopen.

De beurskoers van Vranken Pommery is er dit jaar één zonder bubbels en het halfjaarrapport zal daar niet veel verandering in brengen.

De champagnegroep diepte over het eerste halfjaar het nettoverlies uit van 3,9 naar 6,6 miljoen euro.

De champagnegroep diepte over het eerste halfjaar het nettoverlies uit van 3,9 naar 6,6 miljoen euro. Weet wel dat het eerste halfjaar altijd zwak is, aangezien tweede derde van de verkoop van champagne dankzij de eindejaarsfeesten in de tweede jaarhelft valt.