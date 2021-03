Koffiebrander van Amazon en Lidl breidt uit in Puurs

Beyers Koffie bouwt een nieuwe hal naast zijn fabriek aan de A12 in Puurs-Sint-Amands. Het Belgische koffiebedrijf maakt de koffie van bedrijven als Amazon, Lidl en Aldi USA. 'In de komende acht jaar willen we onze verkoop verdriedubbelen, ook door overnames', zegt CEO en mede-eigenaar Marco Ciaramelli.

Een FFP2-mondmasker houdt het coronavirus tegen, maar niet de penetrante geur van versgemalen koffie. Dat blijkt terwijl Marco Ciaramelli ons rondleidt in zijn koffiefabriek langs de A12 in Puurs-Sint-Amands. 'Beyers Koffie is de grootste koffiefabriek van België sinds 2016, toen Douwe Egberts zijn fabriek in Grimbergen sloot. Jaarlijks verwerken we 20.000 ton groene koffiebonen', zegt de topman in het Engels, met een Italiaans accent.

Schermvullende weergave De werf, die al opgestart is, is zichtbaar achter een deur die Ciaramelli plots opende. ©katrijn van giel

Binnenkort wordt de fabriek nog een derde groter. Ciaramelli doet een buitendeur open, en plots kijken we uit op een werf met graafmachines die een bouwput van twee meter diep graven. 'Hier bouwen we onze nieuwe hal', zegt de topman. Ze kost 3,5 miljoen euro en levert in de komende jaren 25 jobs op. Donderdag kloppen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) de eerst pilaar van het nieuwe gebouw in de grond.

Het ministeriële bezoek toont aan dat Beyers - onbekend bij het grote publiek - een Europese topspeler is. 90 procent van de koffie gaat naar het buitenland. Vooral Europa, maar ook de VS en Zuid-Korea. Beyers maakt bijna alle koffie voor de Amerikaanse e-commercereus Amazon en winkelketens als Lidl, HEMA, Kruidvat, Carrefour, de Franse supermarktreus E.Leclerc en de Amerikaanse tak van Aldi. We zien zelfs koffie van een van de bekendste koffiemerken ter wereld van de band rollen.

Groei en overnames

De nieuwe productiehal is een onderdeel van het ambitieuze groeiplan waaraan Ciaramelli werkt. 'Deze fabriek moet met de helft groeien', zegt hij.

Beyers Koffie Maakt sinds 1880 koffie, vooral voor de huismerken van winkelbedrijven als Amazon, Lidl, HEMA en Carrefour Omzet (2019-2020): 77,9 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 5 miljoen euro.

Nettowinst: 4,3 miljoen euro.

Eigenaars: Sucafina (85%) en het management (15%).

160 werknemers in de fabriek in Puurs-Sint-Amands en 40 werknemers in een kleine fabriek in Italië, die in België gebrande koffie in capsules verpakt.

Maar ook dat is maar een deel van het veel ambitieuzere, bredere plaatje. 'Over acht jaar moet Beyers Koffie drie keer zo groot zijn als vandaag. Daarvoor rekenen we in grote mate op overnames. Vooral in Europa, waar we de markt goed kennen. Ik denk dat er een overnamegolf komt bij producenten van huismerken, zoals wij. Een consolidatiegolf is er al geweest bij de grote bekende koffiemerken.' Een voorbeeld is het fusiebedrijf JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts.

Ciaramelli is een bevoorrecht waarnemer van de sector, en van Beyers. Hij was er niet bij toen Karel Beyers in 1880 in de Seefhoek in Antwerpen een koffiebranderij kocht, maar wel toen die in 1995 werd overgenomen door zijn toenmalige werkgever, de Italiaanse groep Kimbo. 'Ze stuurden me naar de toen gloednieuwe fabriek hier aan de A12. In 2014 moest ik voor Kimbo op zoek naar een overnemer voor Beyers. Die vond ik in Zwitserland, bij Sucafina. Dat is een van de grootste koffietraders ter wereld, met 1 miljard euro omzet in 29 landen. Sucafina heeft sindsdien de meerderheid, maar ik kocht 11 procent van de aandelen. Twee andere directieleden hebben nog eens 4 procent van het kapitaal in handen. Sucafina levert koffiebonen, maar als concurrenten een scherpere prijs bieden, kiezen we voor hen. Dat is zo afgesproken met Sucafina.'

Pendelen van Italië naar de A12

Al 26 jaar pendelt Ciaramelli tussen Italië en zijn flat in België en de fabriek langs de A12. Hij zag de sector en de fabriek de afgelopen jaren grondig veranderen. 'Toen ik 25 jaar geleden begon, was de klassieke blok gemalen koffie al decennia het populairste product bij uitstek, maar Senseo tekende in de jaren 2000 voor een revolutie met zijn pads. Daar reageerden we meteen op, door pads te maken voor Aldi en later voor andere bedrijven.'

Toen ik 25 jaar geleden begon, was gemalen koffie de norm. In onze nieuwe hal zullen we alleen koffie in capsules maken. Marco Ciaramelli CEO Beyers Koffie

Zo'n tien jaar geleden herhaalde de geschiedenis zich met de koffiecapsule. 'Die werd bekend door Nespresso en de tv-reclame met George Clooney, maar de capsules boomen pas echt sinds 2012, toen huismerken ze ook begonnen te maken. Wij sprongen meteen op de kar.'